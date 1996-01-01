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Дальний Восток "не доел" мяса и овощей

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

За два первых месяца 2009 г. объем экспортного товарооборота через таможни Дальневосточного таможенного управления в сравнении с январем-февралем 2008 г. сократился на 10%, до 5 млн 432 тыс. 566,61 тонн. При этом падение в стоимости составило 36,8%, до $1 млрд 795,667 млн, сообщили "ЗР" в пресс-службе управления.

Начало года ознаменовало смену приоритетов в традиционной номенклатуре экспорта региона. Так, экспорт рыбы и морепродуктов по сравнению с прошлым годом вырос в 9 раз, с 10,030 тыс. тонн до 90,223 тыс. тонн. При этом в стоимостном выражении рост зафиксирован в те же 8,8 раз, до $141,276 млн. Как и ожидалось, сильнее всего "просел" экспорт леса. Всего за два месяца экспортировано 716,460 тыс. тонн древесины и древесного угля (падение в 2,5 раза в сравнении с январем-февралем 2008 г.) на $102,530 млн.

Куда больше сократился объем импорта. С начала года на Дальний Восток поступило 402,331 тыс. тонн импортных товаров, что в 2,1 раз меньше, чем в январе-феврале 2008 г. Так, объем ввезенных овощей снизился на 42%, до 5,492 тыс. тонн. Импорт мяса сократился на 31%, до 17,549 тыс. тонн.

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