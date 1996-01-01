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Сайт вам в помощь!

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

У автоперевозчиков и грузовладельцев Дальнего Востока в Интернете появился свой сайт www.cdap.ru. По мнению его инициатора Сергея СЕРГЕЕВА, новорожденный автосайт облегчает доставку грузов автотранспортом не только в любой регион России, но и за ее пределы. В том числе и в Китай.

...Представьте себе вполне жизненную ситуацию. Вам до зарезу необходимо доставить крупногабаритный груз, к примеру экскаватор, из Владивостока в Якутию, куда не ходят поезда, не летают вертолеты и самолеты, а оленей местное население давно съело: бескормица. Остается одна надежда на автотранспорт.

Чтобы разобраться с проблемой, вы погружаетесь в Интернет, находите сайт с информацией об автомобильных грузоперевозках, после чего созваниваетесь с компанией-перевозчиком, у которой аккурат через три дня из столицы Приморья отправляется фура в нужном вам направлении, далее договариваетесь о цене доставки - и ваш экскаватор привезут в тундру к сроку в целости и сохранности.

Фантастика? Ничуть! Аналогичным образом, то есть "отправляя" грузы через Интернет, давно работает весь цивилизованный мир. Своя информационная система АвтоТрансИнфо есть и у российских участников рынка автомобильных грузоперевозок. Но ее охват - это Запад страны, а также Сибирь.

На Дальнем Востоке до недавнего времени грузоперевозчики и грузовладельцы завязывали деловые отношения по старинке, благодаря объявлениям в газетах, личным связям и зачастую "сарафанному" радио. Надо ли говорить, что такие контакты не всегда отличались чистотой: с перевозчиком запросто могли не расплатиться частично или полностью. Или груз мог по дороге "потеряться", "усохнуть", "подпортиться".

Как заверил "ЗР" Сергей Сергеев, после рождения сайта www.cdap.ru информация о всевозможных конфликтах и неурядицах на дорогах, включая финансовые осложнения, будет оперативно доведена до всех участников рынка автоперевозок. На сайте www.cdap.ru есть форум, где участники рынка грузоперевозок предупреждают коллег о недобросовестных партнерах. Чтобы мужики знали, кто есть ху и ху есть кто.

- Дальневосточный федеральный округ не такой большой. Если у нас какая-нибудь компания не довезет груз, то завтра, благодаря нашему сайту, все грузоотправители будут знать, что эта компания ненадежная. И она уже на этом рынке работать не будет! Даже если компания перерегистрируется под другим именем, то там останутся те же работники. Не зря говорят, что имидж - это все! - рассказал "ЗР" господин Сергеев.

По его словам, работа над сайтом началась еще полтора года назад. За это время его разработкой занимались три программиста, и ни один не довел дело до финиша. По разным причинам. Когда за сайт взялась Студия Восточный Вавилон и почти его закончила, грянул кризис. Но, как говорит Сергей Сергеев, "нам нельзя было останавливаться. Кроме того, кризис - это не навсегда".

...Сайт www.cdap.ru - это инструмент для взаимодействия грузовладельцев, перевозчиков и диспетчеров. Там все просто и доступно. Например, в разделе "Грузы" грузовладельцы публикуют объявления о необходимости перевезти свой груз. А в разделе "Транспорт" перевозчики дают объявления о наличии транспорта и стоимости своих услуг по перевозке грузов. Желаете дать объявления в эти разделы? Зарегистрируйтесь - и никаких проблем!

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