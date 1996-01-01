Связи много не бывает

Телекоммуникационный рынок сегодня один из самых интенсивно развивающихся. В последних числах декабря глава Минкомсвязи РФ Игорь ЩЕГОЛЕВ, говоря о предварительных итогах 2008 г., назвал его успешным для отрасли. По предварительным данным министерства, совокупный размер рынка российских IT и телекоммуникационных компаний оценивается в 1,85 трлн руб., или на 22% больше, чем год назад. На такой же процент выросли доходы сотовых операторов - за год сотовики заработали около 1,25 трлн руб. "Подкачал" по причине кризисного спада во втором полугодии лишь рост объемов инвестиций в отрасль - плюс 15% к прошлогодним (за год в развитие отрасли было вложено порядка 262 млрд руб.).

Говорить об окончательных итогах работы отрасли связи в Дальневосточном федеральном округе за прошлый год пока рано. Но то, что она развивалась в русле общероссийских тенденций, - это факт. В этой сфере за год произошло достаточно много ярких событий, определяющих дальнейшие перспективы развития телекоммуникаций. "ДК" обращает внимание на некоторые из них.

Связанные одним кабелем

Крупнейшие российские магистральные операторы связи ОАО "Ростелеком" (РТК) и ЗАО "ТрансТелеКом" (ТТК) в ушедшем 2008 году завершили прокладку подводных кабельных систем в Японию. Партнером ТТК стал японский глобальный оператор связи NTT Communications (NTT Com), РТК сотрудничает с телекоммуникационной компанией Японии KDDI Corporation.

Интерес к японскому рынку, с одной стороны, связан с насущной потребностью: эксплуатируемая ранее кабельная система R-J-K (Russia-Japan-Korea) была построена еще при Советском Союзе и за десятки лет эксплуатации устарела как морально, так и физически. Те, кто часто звонит в Японию и посещает японские интернет-сайты, наверняка заметили, что по сравнению с началом года дозвониться туда стало намного проще, качество связи улучшилось, Интернет стал работать быстрее. Это прямой результат введения в эксплуатацию новых кабельных систем.

С другой стороны, выход на Японию для обоих операторов означал еще и завершение глобальных международных проектов: EurasiaHighway - у "ТрансТелеКома" и Transit Europe Asia (TEA) - у "Ростелекома".

На международном рынке эти проекты интересны тем, что связывают европейский континент с Азией через территорию России. Во-первых, это более короткий путь, нежели остальные существующие до этого маршруты: одна трансконтинентальная подводная кабельная система проложена через Юго-Восточную Азию, Ближний Восток и огибает африканский континент, другая - огибает почти весь земной шар, пересекая Тихий океан, затем Америку и Атлантический океан. Существует и еще один, самый дорогой и один из самых ненадежных способов передачи данных - через спутниковые каналы связи. Во-вторых, основная часть российских магистралей проложена "по земле", а не под водой, что многократно увеличивает качество и надежность связи. По оценкам экспертов, общий объем рынка евроазиатского транзита данных к 2011 году составит около $1,5 млрд.

Первой точку в своем проекте поставила компания "Транс-ТелеКом", начавшая строительство летом 2007 и сдавшая в начале июля 2008 г. участок Hokkaido - Sakhalin Cable System (HSCS). Армированный кабель волоконно-оптической связи (ВОЛС) емкостью 640 Гбит/с проложен между портами Невельск и Исикари. Протяженность линии - 570 км. Строительные работы по прокладке подводного кабеля были завершены в конце апреля. Стоимость проекта - $50 млн. Представители ТТК заявили, что благодаря EurasiaHighway к 2011 г. компания сможет контролировать более 15% рынка евроазиатского транзита. Осенью 2007 г. компания сдала аналогичный участок, соединивший материк с Сахалином.

"Ростелеком" начал прокладку своего кабеля по дну Японского моря из российской Находки в японский Наоэтцу лишь в мае 2008 г. и запустил в эксплуатацию уже в начале сентября. Наиболее значительным преимуществом этой линии связи специалисты называют ее повышенную надежность. РТК пока является единственным в России оператором дальней связи, который использует в строительстве магистральных сетей принцип кольцевого резервирования, предполагающего прокладку сразу двух кабелей оптоволокна. Именно такой принцип был использован при прокладке линии связи между Находкой и Наоэтцу. Общая протяженность линий составила 1800 км (каждый кабель по 900 км). Точный объем инвестиций в проект партнеры не озвучивали, но, по оценкам экспертов, вложения составили $40-50 млн.

Резервирование позволяет не только увеличить пропускную способность линии, но и иметь дополнительный канал связи на случай возможного повреждения и вывода из строя одной из линий. Подобная авария в октябре 2007 года вывела из строя почти новую подводную кабельную систему между материком и Сахалином, принадлежащую компании ТТК. В связи с начавшимися штормами и сложной ледовой обстановкой в проливе проведение ремонтных работ в осенне-зимний период было невозможным, и в итоге на восстановление связи оператор потратил около полугода.

Менее грандиозные, но весьма значимые для формирования устойчивой инфраструктуры связи в Дальневосточном регионе проекты реализовал в прошлом году единственный в ДВФО зоновый оператор ОАО "Дальсвязь".

Завершено строительство ВОЛС Биробиджан - Облучье и Райчихинск - Облучье. Первая линия была сдана в эксплуатацию в январе, вторая - в октябре. Обе ВОЛС существенно улучшат качество связи в Еврейской автономии и Амурской области. Оптоволоконные линии стали продолжением уже существующей трассы Владивосток - Белогорск. Строительство магистрали будет продолжено, в перспективе она пройдет через Свободный, Шимановск и Тыгду до города Зея.

На Камчатке в декабре завершен первый этап прокладки ВОЛС от Петропавловска до Усть-Большерецка. Кабель протяженностью 120 км проложен через 11 населенных пунктов Камчатского края: от г. Петропавловск-Камчатский до п. Дальний. Реализация второго этапа строительства ВОЛС начнется в 2009 году. Он предусматривает прокладку кабеля от п. Дальний до Усть-Большерецка. Общая протяженность трассы ВОЛС составляет порядка 300 километров.

Строительство ВОЛС имеет высокую социальную значимость для всего региона и является подготовительным этапом реализации федерального проекта по прокладке "оптики" через Охотское море.

Сегодня Камчатка, Сахалин и Магадан работают через спутниковую связь, что накладывает определенные ограничения. Строительство подводной оптоволоконной линии связи крайне важный фактор в реализации программ развития Камчатского края и Магаданской области. Финансирование части этого проекта предусмотрено ФЦП "Развитие Дальнего Востока и Забайкалья". Как рассказал генеральный директор ОАО "Дальсвязь" Антон КОЛПАКОВ: "Вклад компании "Дальсвязь" состоит в том, что мы строим все наземные участки и подводный переход на Сахалин. Остальные подводные фрагменты, то есть соединение Сахалина с Усть-Большерецком на Камчатке и Магаданской областью, будут осуществляться за федеральные деньги".

Досье ОАО "Дальсвязь" оказывает услуги связи в Приморском, Хабаровском, Камчатском краях, Амурской, Магаданской, Сахалинской и Еврейской автономной областях. Уставный капитал составляет 2 535 006 440 руб. Основным акционером ОАО "Дальсвязь" является ОАО "Связьинвест" (владеет 50,6% голосующих акций, 38,1% от уставного капитала общества). Иностранные инвесторы владеют более 25% уставного капитала компании. Предоставляемые услуги: местная, внутризоновая телефонная связь, доступ в сеть Интернет (по коммутируемым каналам связи, по технологиям xDSL, беспроводной по технологии Wi-Fi), передача данных (VPN), сотовая связь, транкинговая связь, интерактивное телевидение TVi, IP-телефония.

Диверсификация, она же мультисервис

Заметим, что четко обозначившейся тенденцией прошлого года стала дальнейшая диверсификация бизнеса крупнейших телекоммуникационных компаний - они выходили на новые для себя сегменты рынка, уделяя особое внимание развитию интернет-услуг, рассматривая розничного потребителя как наиболее перспективного. Набирал обороты процесс демонополизации рынка междугородной и международной (МГ/МН) связи.

В этом ряду наиболее значимым событием можно считать выход к розничному потребителю такого монстра, как "Транс-ТелеКом". Эта дочерняя структура ОАО "Российские железные дороги" является крупнейшим отечественным оптовым поставщиком услуг связи через волоконно-оптические магистрали (общая протяженность внутри страны достигает 53 тыс. км, а пропускная способность - 50 Гбит/с.). До последнего времени "ТрансТелеКом", помимо обеспечения телекоммуникационных потребностей РЖД, работал исключительно с корпоративными клиентами (Сбербанк, Лукойл и т.д.).

В период с января по май был проведен ребрендинг с коррекцией торговой марки и корпоративной символики компании в сторону демократизации. Теперь компания называется ТТК, а ее уникальное торговое предложение звучит так: "Донести новейшие достижения связи до каждого дома, до каждой российской семьи". Для реализации этой миссии в качестве пилотных регионов были выбраны Урал и Дальний Восток. Приморье и Хабаровский край были объявлены одними из первых субъектов на Дальнем Востоке, где ТТК уже в 2008 и нынешнем 2009 году воплотит запланированные проекты по МГ/МН и широкополосному доступу (ШПД). Как заявил 5 июня на селекторной региональной пресс-конференции во Владивостоке руководитель дальневосточного подразделения компании, генеральный директор "ТТК-Дальний Восток" Владимир РЫБАКОВ, в ближайшие восемь лет ТТК планирует стать одним из лидеров в сегменте фиксированной связи и занять 17% регионального розничного рынка. В русле этих планов в мае во Владивостоке было создано подразделение компании, замыкающееся на ТТК-Хабаровск. Отличительной особенностью работы на рынке дальней связи для физических лиц представители ТТК считают упрощенный способ подключения услуги, который подразумевает единственный звонок абонента в операторский центр. Уже сегодня воспользоваться услугами МГ/МН от компании ТТК может любой житель Хабаровска и Владивостока. Для этого достаточно один раз позвонить с домашнего телефона по бесплатному 11-значному номеру. Звонок будет воспринят как заявка, и с этого момента все междугородные и международные разговоры будет обслуживать ТТК. Ее представители обещают высокое качество связи при тарифах ниже нынешних на 30%- 40%. Дополнительными плюсами предложения ТТК станут не только выгодные тарифы, но и полностью цифровая сеть связи, принадлежащая компании. (По оценкам аналитиков рынка, ТТК станет третьим после "Ростелекома" и МТТ наиболее крупным игроком на рынке дальней связи).

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