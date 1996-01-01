Оседлать НАНОволну

Международный форум по нанотехнологиям, прошедший в декабре в Москве, продемонстрировал желание России не отстать в этой области от мировых лидеров, появившийся неподдельный интерес бизнеса к новой отрасли и некоторую растерянность изобретателей, неожиданно оказавшихся в центре всеобщего внимания.

Масштаб проведения форума, а в нем приняли участие более 3 тыс. представителей науки, бизнеса, инвестиционного сообщества из 33 стран мира, высокий уровень организации и статус участников говорили о рождении в России эры нанотехнологий.

В миллиардном масштабе

Сразу оговоримся, что единого определения нанотехнологий пока не существует. Под нанонаукой принято понимать междисциплинарную область знаний о новых свойствах процессов, материалов, биологических объектов в наномасштабе. Приставка "нано" обозначает одну миллиардную часть исходной единицы. Соответственно один нанометр (1 нм) равен одной миллиардной доле метра. По масштабу они соотносятся как копеечная монета и земной шар.

Ученые отмечают, что, хотя термин "нанотехнологии" вошел в нашу жизнь лишь в конце прошлого века, человечество и раньше создавало наноматериалы и применяло их в повседневной жизни, даже не подозревая об этом. Так, коллоидное золото для витражей - не что иное, как созданная руками человека взвесь наночастиц золота. Другой пример - дамасская сталь, своими уникальными свойствами обязанная содержащимся в ней природным комплексам из углеродных нанотрубок.

Сегодня рынок наноматериалов и нанотехнологий - один из наиболее динамично растущих сегментов мировой экономики. Новые материалы, создаваемые с помощью нанотехнологий, применяются в десятках отраслей: от автомобилестроения и энергетики до медицины и пищевой промышленности. Некоторые из разработок в этой области можно было увидеть на выставке передовых разработок, проходившей в дни форума.

Досье По оценкам Lux Research, одной из ведущих аналитических компаний, специализирующихся на исследованиях высокотехнологичных рынков, в период с 2004 по 2007 г. объем рынка товаров, в которых используются нанотехнологии, вырос почти в три раза - с $497 млрд до $1,4 трлн.

В России на государственном уровне термин "нанотехнологии" был впервые озвучен в 2002 г., когда сразу несколько технологических направлений, в которых активно исследовались возможности наноматериалов, были признаны приоритетными для российской науки. Еще два года спустя, в ноябре 2004 г., правительство одобрило концепцию развития этих работ до 2010 г., и лишь в 2007 г. была подписана "Стратегия развития наноиндустрии", на реализацию которой до 2015 г. выделяется более 236 млрд руб., в том числе 130 млрд - в качестве имущественного взноса в корпорацию "Роснанотех" (РОСНАНО). За 2004-2007 гг. инвестиции в нанотехнологические исследования в мире выросли с $8,6 млрд до $13,5 млрд.

Без вариантов

- Инновационный путь развития России признается правительством в качестве единственного варианта нашей стратегии в предстоящие годы, - отметила в своем докладе глава Минэкономразвития Эльвира НАБИУЛЛИНА. - Он обоснован усилением глобальной конкуренции, преимущества в которой получат страны с наиболее гибко развитой национальной инновационной системой. Это ответ на ожидание новой технологической волны, которая может привести к полной смене технологической базы экономических систем. Страны, не попадающие на эту волну, рискуют быть отброшенными на обочину мирового развития. Это важная для Россия возможность избежать катастрофы исчерпания источников экспорта сырьевых ресурсов.

За предстоящие четыре года Россия планирует достичь весьма амбициозных показателей инновационной активности и выйти на уровень стран-лидеров. Причем все это предстоит сделать в условиях масштабного финансового кризиса. "Кризис для нашей экономики является шансом на обновление, радикальным снижением издержек, повышением энерго- и ресурсоэффективности", - отметила Набиуллина.

По планам правительства к 2020 году доля предприятий, осуществляющих технологические инновации, должна достигнуть 40-50% по сравнению с нынешними 13%. А удельный вес инновационной продукции в объеме промышленной продукции должен увеличиться с сегодняшних 5,5% до 25-35%. Государство будет стимулировать инновационное развитие налоговыми льготами, софинансированием проектов НИОКР, реализуемых бизнесом, господдержкой инжиниринговых центров.

Финансирование пробела

Конкретные задачи, возложенные на "Роснанотех", перед участниками форума озвучил ее руководитель Анатолий ЧУБАЙС. Главная прикладная задача - это коммерциализация разработок наноиндустрии.

- Объединяя бизнес и науку, мы попадаем в извечную проблему внедрения научных разработок и обязаны найти ей решение, основанное на рыночной идеологии, - подчеркнул он. Самое важное - это помощь, которую будет оказывать корпорация на доведение изобретений до уровня коммерциализации. Это в значительной мере заполнит существующий сегодня в России разрыв между научно-исследовательскими и внедренческими стадиями работ. Впрочем, пробел в финансировании этого этапа признается во всем мире. В США даже есть термин, который звучит как "финансирование пробела". В Великобритании это называется - "финансирование для доказательства" ценности идеи. Академик РАН Сергей АЛДОШИН, который отвечает за инновационную деятельность академии наук, признал, что между академическими разработками и теми проектами, которые нужны "Роснанотеху", огромная разница, провал.

- В свое время в СССР его должны были покрывать отраслевые институты. Сейчас их в России практически не осталось, - заметил С.Алдошин.- Академия наук предлагает объединить финансовые средства РАН, федеральных целевых программ и "Роснанотех". На госкомиссии по высоким технологиям, которую возглавляет Сергей ИВАНОВ, принято решение поддержать идею о создании академическими институтами и вузами малых предприятий с участием разработчиков. В мире по такому пути финансируются многие институты и университеты.

С апреля этого года, когда корпорация приступила к приему заявок на финансирование нанопроектов, уже поступило 736 проектов из 15 стран мира. Международный интерес к инвестиционным возможностям "Роснанотеха" связан с условиями, которые корпорация предлагает своим потенциальным бизнес-партнерам. Это длинные и дешевые деньги, сроком до 10 лет и от 8% годовых.

- При этом мы не претендуем на контрольный пакет в новых предприятиях, хотя предоставляем до 90% от требуемых инвестиций, - отметил Чубайс. - Мы намерены выходить из проекта тогда, когда он достигнет максимального производства, а не максимального дохода. Корпорация рассматривает возможность финансирования не только российских, но и международных проектов, но с условием, что производство будет размещаться в России.

Комментируя статистику поступивших заявок, один из шести управляющих директор РОСНАНО Алексей ТЯГУН сказал, что две трети проектов относятся к области электроники, энергетики, машиностроения и медицины, 9% - к области химии, 5% - строительства, 2% - к легкой промышленности, доля остальных составляет 18%. 11 заявок поступили от изобретателей и ученых Дальнего Востока.

- Мы стараемся принимать все проекты и даем отказ только в случае, если он совсем не готов, - говорит Тягун. - На сегодня один из самых уязвимых вопросов - это наличие соинвестора. Пока 75% поступающих проектов их не имеют.

Состоявшаяся во время форума церемония подписания соглашения между РОСНАНО, ООО "Группа "ОНЕКСИМ" и "Уральским оптико-механическим заводом" продемонстрировала реальный процесс создания нового предприятия на основе изобретения в области нанотехнологий с участием госкорпорации, бизнеса и изобретателей. Высокотехнологичное промышленное производство займется созданием систем освещения нового поколения. Разработчиками уникальной технологии стали ученики нобелевского лауреата, академика Жореса АЛФЕРОВА, основавшие немецко-финскую компанию "ОптоГан", недавно приобретенную группой ОНЕКСИМ.

Далекий Восток

В следующем году РОСНАНО предусмотрено проведение серии семинаров в разных регионах России, целью которых станет знакомство разработчиков новых технологий и бизнеса с возможностями корпорации и условиями инвестирования. К сожалению, в географию этих семинаров не попал Дальний Восток.

По словам управляющего директора Диониса ГОРДИНА, возможность любого региона быть замеченным РОСНАНО зависит либо от власти, либо от бизнеса. В середине года делегация РОСНАНО была во Владивостоке, но, судя по отзывам, пока не нашла взаимопонимания. Наверное, власть и бизнес еще не увидели перспектив, которые открывает перед регионом развитие и внедрение в производство проектов в области нанотехнологий.

К сожалению, на форуме не присутствовали представители от дальневосточной науки, которой есть что показать. Самым восточным регионом, который хоть как-то продемонстрировал себя на выставке достижений в области нанотехнологий, была Республика Саха (Якутия) в лице научно-производственной фирмы "ДЕДАЛ" (создана при Якутском научном центре СО РАН), занятой разработками в области энергосберегающих технологий.

Впрочем, РОСНАНО обещает, что форум станет ежегодным, так что все, кто не успел показать себя на первом, смогут продемонстрировать свои возможности в следующем году.