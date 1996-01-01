Лес пошел в обработку

Первая очередь нового контейнерного терминала открылась на территории Владивостокского морского торгового порта. Участникам торжественной церемонии продемонстрировали работу новой портовой техники на примере выгрузки судна с рефрижераторными контейнерами. В процессе были задействованы мобильные краны Gottwald, ричстакеры и терминальные тягачи Kalmar, причальные и тыловые перегружатели компании ZPMC.

Новая техника обладает повышенной грузоподъемностью и скоростью перемещения грузов, что позволяет обрабатывать до 30 контейнеров в час. В руководстве порта отметили, что создание специализированного комплекса по переработке крупнотоннажных контейнеров на базе 14-15 причалов является одним из главных инвестиционных проектов в стратегии развития порта до 2015 года. Проектная мощность терминала составляет 220 000 TEU, уже в 2009 году он будет способен переработать более 100 000 TEU. Общая полезная площадь склада составляет 27 700 кв. м., что позволит хранить до 7 500 TEU, при этом терминал сможет принимать крупные суда вместимостью более 1 700 TEU.