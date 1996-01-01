98 самолетов Sukhoi SuperJet уже в контракте

Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение им. Гагарина (КнААПО) уже заключило контракты на поставку 98 самолетов Sukhoi SuperJet. Об этом на заседании Правительства Хабаровского края сообщил гендиректор КнААПО Александр ПЕКАРШ.

По словам Пекарша, КнААПО планирует к 2025 году произвести около 700 региональных самолетов Sukhoi SuperJet 100. Из всех самолетов, которые будут произведены, 35% предполагается продать в Северную Америку, 25% - в Европу, 10% - в Латинскую Америку и по 7% - в Россию и Китай.

Sukhoi SuperJet 100 совершил первый полет в мае 2008 года и в настоящее время проходит сертификационные испытания.