Кризис разоряет складской бизнес

Эксперты консалтинговой компании Knight Frank прогнозируют двукратное падение спроса на складские помещения в России в этом году. "В связи с оптимизацией бизнеса арендаторов, по итогам текущего года ожидается снижение активного спроса на складские площади - до 1 млн кв. м, что в 2 раза ниже, чем в 2008 году", - отмечается в обзоре компании.

По данным компании, последствия кризиса уже привели к существенному сокращению количества складских площадей, запланированных к вводу в 2009 году - по итогам года будет введено около 550 тыс. кв. м качественных складских площадей. В условиях экономического кризиса эксперты ожидают снижения деловой активности игроков рынка складской недвижимости. В первую очередь это относится к деятельности иностранных компаний, около 30% которых могут отказаться от расширения бизнеса в России.

Согласно обзору, сокращение компаниями занимаемых площадей приведет к активному росту вторичного рынка качественных складов: в форме прямой аренды и (преимущественно) субаренды на рынок выйдет более 250 тыс. кв. м.

В связи с оптимизацией бизнеса арендаторов, по итогам текущего года эксперты компании ожидают снижения активного спроса на складские площади - до 1 миллиона квадратных метров, что в 2 раза ниже, чем в 2008 году. Уменьшится и средний размер заявки на аренду площадей, уже сейчас он упал до 5,3 тысячи квадратных метров (за 2008 год размер заявок сократился с 13 тыс. до 8,8 тыс. кв. м), сообщает сайт Realty.Lenta.Ru.