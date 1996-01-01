Россияне стали ездить в Китай в два раза реже

По данным Государственной администрации туризма Китая, за первый месяц 2009 г. КНР посетили 1 446 900 иностранных граждан - это на 31,2% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Валютные доходы страны от туризма составили $2,77 млрд - это на 19% меньше, чем в январе 2008 г.

В том числе в январе 2009 г. в Поднебесной побывали 123 000 россиян, войдя в TOP-3 по количеству посещающих КНР граждан. Тем не менее, число визитеров снизилось на 51,5% (или на 130 869 человек) по сравнению с первым месяцем 2008 г. По мнению Евгения КОЛЕСОВА, генерального директора компании Optim Consult, специализирующейся на оказании помощи российским компаниям в организации бизнеса на территории Китая, основной причиной сокращения числа всех поездок, будь то бизнес или отпуск, безусловно, является финансовый кризис. "Многие предприниматели оказались банкротами, а приграничный туризм носит коммерческий оттенок - в результате значительная часть приезжающих отсеялась. Другие из-за нестабильной ситуации в мире боятся искать работу в чужой стране или возвращаются на родину. Третьи вынуждены урезать в семейном бюджете статью расходов на отдых", - считает эксперт. Об этом сообщила пресс-служба компании. Стоит отметить, что с начала года снижение количества приезжавших в Китай продемонстрировали все страны. Так, в безусловном лидере из TOP-3 Южной Корее число побывавших в КНР граждан уменьшилось на 44,2% (на 188,5 тыс. человек), в занимающей второе место Японии - на 29,18% (на 91 тыс. человек), в США - на 19%, в Филиппинах - на 23%, в Сингапуре - на 15%, в Австралии - на 18%, в Канаде - на 13,5% и в Великобритании - на 23%.