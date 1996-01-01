Рынок торговли цветами просел

Падение доходов цветочников Владивостока не могут остановить ни рост цен, ни традиционное мартовское "цветочное безумие"...

Ежегодно вплоть до кризиса цветочный рынок Владивостока, по некоторым оценкам, стабильно рос на 10-15%. После бурного подъема в 90-е, когда каждый год прибавлял существенное число участников рынка, в последнее время серьезных перемен не происходит.

Количество участников остановилось еще несколько лет тому назад где-то на отметке 200. И эта стабильность, очевидно, свидетельствует в пользу тех оценок рынка, которые полагают приближение к предельным возможностям потребления. В то же время в отличие от прошлого десятилетия, когда попытки создать сетевые структуры не приводили к появлению доминирующего игрока, сохраняя конкурентную среду во всех сегментах, сегодня оптово-розничный рынок представлен практически одним крупным игроком. По оценкам руководителей компании "Бизнес букет", их доля на рынке составляет порядка 40%. Остальные участники в разных долях делят оставшиеся проценты.

Одной из основных тенденций рынка в последние годы было стабильное увеличение доли импорта (в 2007 г. было ввезено около 15 млн цветов, в 2008 г. - 16 млн) и сокращение производства в местных теплицах. По некоторым оценкам, соотношение этих частей сегодня во Владивостоке составляет примерно 90 против 10. Причина очевидна - климатические условия поднимают уровень производственных затрат слишком высоко. Рентабельность импорта даже при дальних перевозках и нескольких посреднических звеньях оказывается выше. А кризис, подаривший надежду на улучшение перспектив по всем видам производства на земле, пока никак не повлиял на цветоводов.

Даже снижение стоимости топлива оказалось настолько несущественным, что традиционную розу, под которую и выстраивались теплицы, в этом году к 8 Марта не выращивал никто. Удержать для нее зимой в теплицах ночные температуры в пределах 14 градусов оказалось запредельной тратой. Именно поэтому местные цветы в массе своей на этот праздник представлены только тюльпанами, которым достаточно 5 градусов.

Дать оценку объемам приморского цветочного рынка сегодня не берется ни один эксперт. По данным Россельхознадзора, в январе этого года в край было ввезено 1 млн 046 тыс. цветов, в феврале - 1 млн 200 тыс., что очевидно обусловлено зимними праздниками. Но не поддаются никакому учету объемы, поступающие по теневым схемам. Эти схемы поставок работают в основном на китайском направлении. При этом каждый из участников рынка уверяет, что с китайским цветком предпочитает не связываться из-за плохого качества и высокой выбраковки. По их оценкам, она составляет до 50% в отличие от той же эквадорской розы с ее 10% брака.

Досье В то же время цифры Россельхознадзора говорят о том, что до 60% импорта цветов и без всяких теневых схем приходится на Китай. Например, только в первые мартовские дни в край было ввезено 700 тыс. роз, из которых 385 тыс. - из Китая, около 240 тыс. из Голландии, Колумбии, Эквадора и т.д. Остальные поставки - из Японии, Кореи, Краснодарского края и проч.

Говорить о рентабельности цветочного бизнеса даже при стабильных в последние годы ценах сложно по одной простой причине: невозможно прогнозировать уровень потерь от быстропортящегося продукта. Отсюда и накрутки в рознице в 100% не являются столь огромными, как может показаться на первый взгляд. Да и оптовые цены, по некоторым данным, складываются зачастую из 25%-ной накрутки к себестоимости, которая вырастает здесь из таможенных, транспортных, карантинных и прочих расходов. Впрочем, кризис и в эту бухгалтерию внес существенные коррективы. Торговля на предыдущий праздник - 14 февраля - показала снижение спроса на 20-30% по различным позициям по отношению к прошлому году. Поэтому к 8 Марта рынок в целом пошел по пути сокращения доходов.

"Сезонный рост цен в этом году, - говорит директор компании "Доминик Декор" Александр КАЧУРИН, - был непропорционален росту курса доллара. Если курс в среднем вырос на 40%, то цена на цветок - не более 20%. Доходы урезали все: импортеры, оптовики и розничные продавцы".

В более выгодном положении оказались компании, еще до кризиса сумевшие создать систему поставок из ближних стран-импортеров. "Наша компания занимается разработкой нового проекта уже 2 года, - рассказывает Елена ГУБАРЕВА, директор компании "Ройял Флауэрс". - Нам поставляют розы, одиночные и букетные, хризантему, фрезию из Кореи. В результате мы выигрываем и в цене, и в качестве". И еще одна важная составляющая цветочного рынка - это услуга. С самого начала развития цветочного бизнеса предпринимались попытки вывести услугу в качестве дополнительной статьи дохода. И если в 90-х при явной разнице в уровне флористики различных сегментов рынка это еще как-то удавалось, то сегодня говорить об услуге, опираясь на экономические показатели, оснований немного. Да и сами владельцы магазинов не ставят перед продавцами сверхзадач по эстетике в этом бизнесе. В целом достигнут определенный средний уровень, который по словам продавцов, удовлетворяет спрос в подавляющем большинстве случаев.