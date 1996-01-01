Рисованный стал замом Крайнего

Председатель Правительства РФ Владимир ПУТИН назначил заместителем руководителя Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовства) Виктора РИСОВАННОГО, сообщила пресс-служба агентства.

В. Рисованный станет пятым заместителем руководителя Росрыболовства и займется управлением организации рыболовства, отраслевой науки и образования. Напомним, что В. Рисованный с 1983г. работал на различных должностях в рыбохозяйственных организациях Приморья, с 1999 по 2002 г. был сначала заместителем, а затем председателем комитета рыбного хозяйства администрации Приморского края. До 2007 г. управлял крупными рыбохозяйственными компаниями. С декабря 2007г. работает в Госкомрыболовстве.