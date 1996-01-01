Избранный надзор

Скандал, связанный с оформлением рыбопродукции, идущей на экспорт, привлек внимание чиновников самого разного уровня. При этом незамеченным остался один факт, который просто обязан привлечь внимание государственных мужей. При проверке продукции, прибывшей из района лова, ее пришлось везти в лабораторию... Уссурийска.

Путь туда и обратно занимает около четырех часов, прибавьте к этому время на проведение исследований. При этом государство декларирует, что оформление рыбопродукции должно идти не больше трех.

Ветеринарный контроль продуктов питания, прибывающих из-за рубежа, ведется регулярно. В начале 90-х Приморью был необходим тотальный контроль. "В этот период в край стала поступать разного рода гуманитарная помощь. По факту везли такие продукты, употребление которых было просто опасно для здоровья. В итоге было принято решение проверять каждую партию товара", - рассказывает зам. главного государственного ветеринарного инспектора администрации Приморского края Владимир СЕМЕНОВ.

Но сегодня ситуация изменилась. Почти все зарубежные производители приглашают российских ветеринаров к себе на производство. И наши специалисты по результатам инспекций выписывают соответствующие разрешительные документы, которые открывают продукции зеленый свет на российские прилавки. Хотя, по словам Владимира Семенова, компании, занимающиеся поставками продукции, вольны в своем выборе лаборатории.

Считается, что высший орган - это центры сертификации. Все остальные организации также могут проводить исследования. Для этого нужны только аккредитация и соответствующее оборудование. В крае таких лабораторий несколько. Причем есть аккредитованные лаборатории во Владивостоке и Находке. Правда, почти вся продукция, идущая в Приморье, проходит дополнительный ветеринарный контроль, причем большая часть компаний вынуждена везти ее в Уссурийск.

"Действительно, существует негласная рекомендация везти именно в лабораторию города Уссурийска. Ведь она подчиняется Россельхознадзору, - утверждает Владимир Семенов. - В то же время никакими нормами и правилами не оговаривается, что именно эта лаборатория в единственном лице должна осуществлять ветеринарный контроль. Более того, территориальное управление россельхознадзора по Приморскому краю выполняет несвойственные ему функции. Сегодня управление занимается не только ветеринарным контролем, но и проверкой происхождения продукции. Это противоречит ветеринарному законодательству".

Бизнесмены, чьи партии товара проверяет Россельхознадзор, также озадачены тем, что чиновники этой структуры выясняют, насколько легальна эта продукция. Конечно, на прямой конфликт они идти не хотят, поэтому высказываются исключительно кулуарно. Но в своих комментариях не скрывают, почему имея на руках все разрешительные документы, они все равно вынуждены доказывать инспекторам факт того, что их продукция имеет легальное происхождение.

"Сегодня чиновники Россельхознадзора требуют от рыбаков целый пакет документов. Это количество квот, рыболовные билеты, контракты, договоры с переработчиками. Мы, конечно, это все предоставляем, однако не понятно, почему эта структура проверяет то, что ей не совсем положено проверять. Выявление каких-то недостатков в документации путем тотальных проверок наводит на мысль о некой, возможно, коррупционной составляющей", - поделился мнением один из рыбопромышленников.

Опасения бизнеса более чем оправданы. Сегодня в суде находится дело, когда по вине этой структуры одна из компаний "потеряла" 32 тонны красной икры. Суть конфликта проста. Инспекторы задержали икру, так как подозревали ее браконьерское происхождение, потом оказалось что икра легальная, но пока происходило разбирательство, икра пропала.

Существует и другая сторона медали. Проведение исследований - это деньги. Все понимают, что на этом можно заработать. Но одно дело, когда лаборатории зарабатывают путем конкуренции, модернизируя свое оборудования, готовя специалистов высокого класса... И совсем другое, когда под нажимом административного ресурса весь заработок оказывается в одном "кармане".

Если говорить об объеме заработка, то он значителен. Проведение исследований может доходить до 6-7 тыс. руб. А ведь ветеринарному контролю подвергаются сотни тысяч тонн рыбопродукции и мясопродукции.

"По техническому оснащению лаборатория в Уссурийске на сегодняшний день уступает лаборатории в Находке и лаборатории во Владивостоке (на базе ТГЭУ). Мы убеждаем компании везти продукцию к нам. Ведь все понимают, что в рамках реализации 184-го постановления правительства по декларированию рыбопродукции рыбодобывающим компаниям удобно будет везти рыбу в лабораторию при ТГЭУ, но никак не в Уссурийск. Ведь все мощности по хранению рыбопродукции именно во Владивостоке. Но пока нас никто не слышит", - говорит главный государственный ветеринарный инспектор города Владивостока Николай ПОРОШИН.