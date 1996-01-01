Пока доход от экспорта электроэнергии в Китай получает только экспортер

1 марта был возобновлен приграничный экспорт электроэнергии в Китай, прекращенный с февраля 2007 г., когда Федеральная служба по тарифам (ФСТ) резко увеличила экспортный тариф на этом направлении, в результате чего цена электроэнергии стала слишком высокой для китайских покупателей.

Электроэнергия передается по ЛЭП 220 кВ "Благовещенская" на преобразовательную подстанцию "Айгунь" в Хэйхэ (Китай), расположенную в нескольких километрах от границы с Россией. Ежесуточно по линии передается 1,4 млн кВт. Планируется, что объем продаж в 2009 г. составит 1 млрд кВт/ч. Для обеспечения поставки электроэнергии в Китай в оговоренных объемах в Приамурье будут введены дополнительные мощности. В частности, планируется строительство Ерковецкой ТЭЦ, Нижне-Бурейской и Нижне-Зейской ГЭС.

Досье В 2008 г. ОАО "Интер РАО ЕЭС" подписало соглашение с Государственной сетевой корпорацией Китая на поставки электроэнергии из Приамурья. "Интер РАО" находится под контролем госкорпорации "Росатом", владеет и управляет энергетическими активами в РФ и за рубежом, занимается экспортом-импортом электроэнергии.

Специально для "ЗР", ситуацию комментирует первый заместитель генерального директора ОАО "РАО ЭС Востока" по внешним связям и управлению Дмитрий СЕЛЮТИН:

- В настоящий момент для реализации экспорта электроэнергии в КНР для ОАО "Интер РАО ЕЭС" существует два способа. Первый - покупка электроэнергии на оптовом рынке по четырехсторонним договорам. Так как объемы экспорта не предусмотрены в прогнозном балансе на 2009 г., то в соответствии с Регламентом №14 ОРЭМ ОАО "Интер РАО ЕЭС" может покупать электроэнергию по максимальной индикативной цене для территории второй неценовой зоны, то есть по 784 руб./МВтч.

Второй способ - участие в торгах на сверхбалансовые объемы, то есть на объемы выработки электроэнергии электростанциями, которые не были включены в прогнозный баланс ФСТ России на 2009 г. В этом случае цена определяется по результату конкурентного отбора, в котором могут принимать участие все участники рынка, как генераторы (производители), так и потребители. По результату отбора заключаются договоры купли-продажи электроэнергии, в которых ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) является унифицированной стороной, как Единый Закупщик на территории второй неценовой зоны, согласно постановлению правительства РФ №643. При этом ДЭК проводит данные операции (покупки-продажи) с нулевой маржой.

На март 2009 г. проведены сверхбалансовые торги и определены пары контрагентов: РусГидро - ДЭК, ДЭК - "Интер РАО". Цена покупки электроэнергии на торгах сложилась в размере 410 руб./МВтч. Вместе с тем утвержденная ФСТ России индикативная цена на электроэнергию на оптовом рынке по Амурской области составляет сейчас 358,08 руб./МВтч (именно по этой цене ее покупает ДЭК для потребителей Амурской области с учетом отклонений). Мощность "Интер РАО" приобретает тоже на общих условиях. Так что пока разговоры о преференциях экспортеру безосновательны.

Объемы сверхбалансовой выработки определяются по результатам месяца. И только в том случае, если по итогам месяца у контрагентов РусГидро и "Интер РАО" сложится сверхбаланс, цена на электроэнергию будет равна цене торгов. В противном случае (если нет сверхбалансовой выработки) экспортер заплатит за нее максимальную индикативную цену зоны. Электроэнергия на сверхбалансовых торгах продается на один месяц вперед соответственно, пока "Интер РАО" закупило ее только на март 2009 г.

В этом году наличие экспортных поставок не повлияло на тарифы конечных покупателей. Но уже в следующем году ситуация может измениться, если экспортер заявится со своими плановыми объемами экспорта в баланс ФСТ России на 2010 г. В этом случае он будет платить за выставленную на ОРЭМ мощность и тем самым снизит затраты, которые несут другие участники-покупатели оптового рынка, в том числе ДЭК и "Якутскэнерго". Данный факт сможет положительно отразиться на тарифах конечным потребителям.

Механизм вложения экспортной прибыли в развитие энергетики Дальнего Востока, а именно электросетевого хозяйства, еще не выработан. Доход от экспорта пока, если и получает, то только экспортер. Однако для экономики России в условиях продолжающегося экономического кризиса и снижения внутреннего электропотребления на Дальнем Востоке наличие платежеспособного покупателя за рубежом, в частности, КНР, является благом.