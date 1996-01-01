Хабаровский край поможет "Газпрому" построить газопровод в Приморье

В правительстве Хабаровского края создана рабочая группа, а по сути, штаб по координации действий и получения необходимых согласований под руководством первого зама по вопросам строительства и ТЭКа Юрия ОНОПРИЕНКО.

Такое постановление принято правительством Хабаровского края для оказания содействия ОАО "Газпром" при выполнении работ по строительству магистрального газопровода Сахалин - Хабаровск - Владивосток на территории Хабаровского края в Николаевском, Ульчском, Комсомольском, Амурском, Нанайском, Хабаровском, имени Лазо, Вяземском, Бикинском муниципальных районах края. Это сделано по поручению президента и правительства РФ в виду стратегического значения магистрального газопровода и, очевидно, имеющегося у края опыта по сооружению газовой трубы, кстати, своими силами.

Постановление обязало все органы выдавать необходимые заключения и согласования для проекта в 10-дневный срок.