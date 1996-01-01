Первый самолет Sukhoi SuperJet 100 придет в Аэрофлот в декабре

"Аэрофлот" получит первый самолет Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100) в декабре 2009 г., сообщил 4 марта президент ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" Виктор СУББОТИН. Сейчас завершается сборка третьего летного экземпляра SSJ100, к лету 2009 г. появится четвертый. Сертификация самолета будет завершена в ноябре. ОАО "Аэрофлот" - стартовый заказчик SSJ100, у него твердый контракт на 30 самолетов, еще на 15 - опцион. Первый лайнер авиакомпания должна была получить в ноябре 2008 г., но проект начал отставать от графика. Несмотря на спад пассажиропотока, "Аэрофлот" не собирается отказываться от 30 региональных SSJ100 - они заменят старые "тушки", сказал замгендиректора ОАО "Аэрофлот" Лев КОШЛЯКОВ.