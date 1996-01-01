www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.79 р. 100 JPY: 57.25 р.
EUR: 73.41 р. 10 CNY: 95.78 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Распечатать

Цветы к 8 марта станут дороже

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Отказаться от цветочных подарков приморцы не смогут даже в кризис, считают флористы Владивостока. Цветы по-прежнему в цене. И на рынке их будет на этот раз, в общем-то, не намного меньше, чем в более благополучные времена.

Не изменится и ассортимент, разве что дорогой экзотики станет поменьше. Но особенно любимые приморцами розы, тюльпаны, гвоздики, заказанные специально к празднику еще в начале февраля, заполнят все салоны и магазины города.

Правда, цена, по прогнозам, на импортные цветы все-таки подрастет, хоть и не так резко, как курс евро в последние месяцы. В общем, продавцы говорят о росте среднего ценника на 20%, и только некоторые позиции могут подорожать на 30%. Зато на местные цветы цена останется прежней. Самый ходовой на рынке весенний цветок - тюльпан, выращенный местными цветоводами, в рознице будет стоить 80-100 руб. Это на 20% дешевле голландского тюльпана, на 40% -японского. Ну а эксклюзивный французский, крупный, как пион, будет стоить 300 руб. за 1 цветочек. Что касается розы, то ее стоимость дойдет до 200 руб. Но это самая дорогая роза, средняя цена -150-160 руб.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru