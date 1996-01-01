Цветы к 8 марта станут дороже

Отказаться от цветочных подарков приморцы не смогут даже в кризис, считают флористы Владивостока. Цветы по-прежнему в цене. И на рынке их будет на этот раз, в общем-то, не намного меньше, чем в более благополучные времена.

Не изменится и ассортимент, разве что дорогой экзотики станет поменьше. Но особенно любимые приморцами розы, тюльпаны, гвоздики, заказанные специально к празднику еще в начале февраля, заполнят все салоны и магазины города.

Правда, цена, по прогнозам, на импортные цветы все-таки подрастет, хоть и не так резко, как курс евро в последние месяцы. В общем, продавцы говорят о росте среднего ценника на 20%, и только некоторые позиции могут подорожать на 30%. Зато на местные цветы цена останется прежней. Самый ходовой на рынке весенний цветок - тюльпан, выращенный местными цветоводами, в рознице будет стоить 80-100 руб. Это на 20% дешевле голландского тюльпана, на 40% -японского. Ну а эксклюзивный французский, крупный, как пион, будет стоить 300 руб. за 1 цветочек. Что касается розы, то ее стоимость дойдет до 200 руб. Но это самая дорогая роза, средняя цена -150-160 руб.