Для ускорения и упрощения работ по бетонированию на полуострове Назимова во Владивостоке создан арматурный цех. Работа арматурного цеха предназначена для того, чтобы на месте выпускать необходимые металлические элементы железобетонных конструкций. В частности, из листов проката мостовиками на месте создаются металлические трубы, а из арматуры - элементы свайных конструкций, сообщил пресс-секретарь ФГУ "Дальневосточная дирекция Росстроя" Александр ОГНЕВСКИЙ.