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В Приморье построят завод по производству сжиженного газа
Об этом в ходе аппаратного совещания сообщил губернатор края Сергей ДАРЬКИН. Сейчас разрабатывается техническое задание и определяются основные параметры будущего завода СПГ. Однако уже можно сказать, что приморский завод по производству сжиженного природного газа с амбицией - стать одним из самых мощных предприятий этого профиля в АТР. Помимо завода СПГ в крае будут созданы предприятия газохимической промышленности по переработке компонентов природного газа. Сырьевой базой для этих предприятий на первом этапе должны быть месторождения сахалинского шельфа, правда, их газ расчитан на 8 лет вперед. Напомним, строительство магистрального газопровода "Сахалин - Хабаровск - Владивосток" по поручению Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА завершится в 2011 году.
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