Девальвация сделала цемент дороже

По данным приморской ассоциации строителей "Властра", с декабря минувшего года на приморском рынке стройматериалов несколько подросли цены на продукцию ООО "ДВ-Цемент" - на 3-12% в зависимости от марки. Известно, что в прошлом году отечественные цементники умерили цены в связи с нахлынувшей в Россию дешевой продукцией зарубежных цемзаводов. Девальвация рубля подорвала конкурентоспособность импортной продукции и позволила отечественным производителям попробовать начать новый строительный сезон традиционным повышением цен на стройматериалы. Аналогично замечено увеличение цен на большую группу импортных отделочных материалов, что может заметно уменьшить спрос на них и повысить его на отечественные аналоги.