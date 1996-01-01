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Девальвация сделала цемент дороже
По данным приморской ассоциации строителей "Властра", с декабря минувшего года на приморском рынке стройматериалов несколько подросли цены на продукцию ООО "ДВ-Цемент" - на 3-12% в зависимости от марки. Известно, что в прошлом году отечественные цементники умерили цены в связи с нахлынувшей в Россию дешевой продукцией зарубежных цемзаводов. Девальвация рубля подорвала конкурентоспособность импортной продукции и позволила отечественным производителям попробовать начать новый строительный сезон традиционным повышением цен на стройматериалы. Аналогично замечено увеличение цен на большую группу импортных отделочных материалов, что может заметно уменьшить спрос на них и повысить его на отечественные аналоги.
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