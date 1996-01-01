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Золотые прииски Приморья выставлены на аукцион

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Федеральное агентство по недропользованию сформировало, но еще не утвердило окончательно перечень объектов недропользования, которые планируется в этом году передать предприятиям. В их числе 13 участков в Приморском крае, большинство из которых содержат самый на сегодня востребованный вид металла - золото.

- Цена на золото в мире поддерживает стабильный спрос на сырьевые ресурсы этого благородного металла, - прокомментировал для "ЗР" представленный документ руководитель управления "Приморнедра" Михаил ПОПОВ. - Какой смысл предлагать лицензии на объекты, которые заведомо не найдут покупателя. За прошлый год ситуация с лицензированием резко изменилась. Надо отметить, что в связи со сложной и длительной процедурой предварительного согласования программы лицензирования с собственниками земель, на которых расположены объекты недропользования, Роснедра утвердило для своих территориальных органов аналогичный перечень объектов, планируемых на аукционы, только к концу года.

- В результате все, что мы успели сделать, это объявить несколько аукционов. Но ни по одному из объектов он не состоялся, хотя все были включены в план, исходя из заявок предприятий, нуждающихся в пополнении ресурсной базы. Разразившийся к концу года кризис в экономике заставил горнодобывающие компании свернуть инвестиционные планы. И такова ситуация практически по всей стране, - отметил Попов.

Несмотря на высокий спрос на золото, в данном перечне нет одного из наиболее перспективных золоторудных объектов Приморского края - месторождения "Глухое". В середине 90-х годов оно уже передавалось в разработку, но впоследствии лицензия на него была аннулирована из-за неисполнения бывшим собственником - компанией "Невада Манхеттен" лицензионных условий.

- В настоящее время на этом месторождении ведутся геологоразведочные работы (ГРР) на средства федерального бюджета, - говорит Михаил Попов. - Деньги выделены и на этот год, несмотря на то что в целом по стране финансирование ГРР из федерального бюджета сокращено на 15%. Исследования позволяют надеяться на существенный прирост запасов на флангах месторождения. Это сделает его еще более интересным для будущего собственника. А его лицензирование намечено на 2010 г. Это серьезный объект, с высокими запасами руды, таких в нераспределенном фонде недр практически не осталось.

Касаясь работ на ранее пролицензированных месторождениях золота, Михаил Попов отметил, что реально подготовленных к разработке месторождений золота и серебра у нас пока нет, за исключением восстановленного рудника "Серебряный", владелец - ЗАО ПГРК "Восток". Поисково-оценочные работы ведутся только на двух золотых объектах из шести: "Криничном" и "Западно-Приморском". На "Криничном" - владелец лицензии ООО "Восточный берег" - выполнены значительный объемы горно-буровых работ и ожидаются хорошие результаты, позволяющие надеяться на выявление промышленных запасов.

"Приморнедра" отстояло в Роснедра финансирование на этот год ГРР по ранее начатым объектам, несмотря на общее снижение выделяемых государством средств. Но изучение новых объектов, а в этом году предполагалось начать поисковые работы на вольфрам, отложено.

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