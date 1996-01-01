Дальневосточные рыбаки решили помириться

Во Владивостоке на прошлой неделе состоялся Дальневосточный научно-промысловый Совет (ДВНПС). Рыбаки со всего Дальнего Востока подвели итоги прошлого года. Главное же, решили покончить с длительной междоусобицей и обратились в Росрыболовство с просьбой закрепить процентное соотношение квот водных биоресурсов между субъектами дальневосточного рыбохозяйственного бассейна.

Рыбаки Дальнего Востока договорились разработать "Соглашение между субъектами дальневосточного рыбохозяйственного бассейна о закреплении процентного соотношения прибрежных и промышленных квот водных биоресурсов соответствующим субъектам ежегодно устанавливаемых ОДУ". Документ призван покончить с междоусобицей. Каждую путину разгорается борьба между регионами - какие квоты на вылов записать в прибрежные, а какие - в промышленные. В увеличении прибрежных квот заинтересованы сахалинцы и камчадалы. В пользу промышленных квот выступают все остальные, и в первую очередь приморцы. Распределение квот в процентном соотношении позволит устранить причину раздора между дальневосточными рыбаками. Впрочем, пока поиски компромисса идут с большим трудом, отмечают специалисты.