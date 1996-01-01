У рыбаков хороший улов минтая

83 тыс. тонн минтая добыли рыбодобывающие компании Приморского края. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года вылов увеличился на 20%. В настоящее время на промысле в Охотском море находятся 84 судна, из них 5 плавбаз, 34 крупнотоннажных судна и 45 среднетоннажных.