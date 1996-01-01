Китайских строителей все-таки привлекут на стройки саммита АТЭС

Состоялась рабочая поездка делегации Ассоциации строителей России во главе с президентом Николаем КОШМАНОМ в г. Шанхай (Китай). Российские строители посетили объекты крупнейшей китайской строительной компании - Шанхайской строительной корпорации. Ее силами возведено 70% объектов Шанхая, в т.ч. высотные здания, дороги, мосты, путепроводы, развязки.

В рамках программы визита состоялся официальный прием, устроенный в честь членов российской делегации руководством Шанхайской строительной корпорации. В мероприятии принял участие губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН.

Ключевым событием визита российской делегации стал осмотр Николаем Кошманом, Сергеем Дарькиным и председателем правления Российско-китайского центра торгово-экономического сотрудничества Сергеем САНАКОЕВЫМ тридцатидвухкилометрового вантового моста, построенного корпорацией CRBC за 3,5 года. Новейшие технологии и максимально короткие сроки возведения моста убедили губернатора Приморского края в реальных возможностях быстрой и качественной работы китайских строителей.

Общим результатом проведенных переговоров явилось установление предметного сотрудничества по строительству объектов саммита АТЭС-2012 и другим проектам. В ходе рабочей поездки состоялось подписание двух Соглашений о сотрудничестве между ООО "Диастрос" и Китайской компанией точного машиностроения, а также Проектным институтом ГИПРОГОР и Ляонинской корпорацией международного сотрудничества.

В ближайшее время готовится к подписанию еще ряд соглашений, суть которых заключается в совместном выполнении работ по отдельным проектам, особенно в области транспортной инфраструктуры, энергетики и др.