Цепная реакция: автодилеры, автоперегонщики...

О готовности дальневосточников пересесть на отечественные автомобили доложили в центр практически все сколь-нибудь заметные региональные административные и партийные функционеры (правда, ездящие и поныне исключительно на "японках"), а губернатор Амурской области Олег КОЖЕМЯКО оказался единственным, кто личным примером показал, как надо агитировать за российский автопром.

По сообщениям информагентств, иномарки из гаража областной администрации отправились прямиком на аукцион, а чиновники получили в свое распоряжение новенькие "Газели" и "Волги - Сайберы". Последнюю, правда, нельзя назвать исконно русской машиной, так как до установки на конвейер Горьковского автозавода эта модель в девяностые годы была известна в США под именем "Крайслер Себринг". Ну да бог с ним, главное, что у нас собирается.

Лукавые цифры

"Странная вещь получается, - говорит по этому поводу один из рыночных автопродавцов "Зеленого угла" Роман К. (после декабрьских событий многие из этих людей сейчас предпочитают не называть имен), - собранная в России "Тойота Камри" теперь, выходит, не иномарка, а самый что ни на есть отечественный автомобиль. Отечественным, наверное, его делают производимые у нас фары и коврики да 100% накрутки к той цене, по которой он продается в Японии"? По мнению Романа, раньше дальневосточники покупали "Тойоту" напрямую у японцев, а теперь посредники в лице сборщиков просто хотят "срубить бабок", перекрыв независимый канал импорта, прикрываясь при этом псевдопатриотической риторикой.

"Когда в правительстве заявляют, что в повышении пошлин с 25 до 35% нет причин для беспокойства, чиновники, мягко говоря, лукавят, - считает "зеленщик" Константин Ф. - Если я покупаю машину на японском аукционе за $7000, и еще $7000 в виде пошлин и сборов оставляю на таможне, то сколько процентов берет государство? С той хитрой системой расчетов, что практикуется у нас, цифры легко могут оказаться совсем не такими радужными, какими их представляют".

Жонглирование цифрами является, по сути, старым, как мир, бюрократическим трюком. Взять хотя бы декабрьское заявление центра о том, что повышение пошлин негативно отразится в лучшем случае на сотне - другой нечистых на руку предпринимателей, которые суть "жулики" и "барыги" и заслуживают уничтожения как класс. Не прошло и двух месяцев со дня наступления "часа Икс", как его последствия ощутили на себе тысячи человек.

...Черниговка, приморское село в 150 километрах от Владивостока. Через населенный пункт проходит федеральная трасса М60. Вдоль трассы - кафе, шиномонтажки, АЗС, маленькие автомагазинчики, в которых перегонщики японских автомобилей оставляли немаленькие, по сельским меркам, суммы. По словам Сергея, работника одной из таких шиномонтажек, объем работ в январе сократился примерно на 50%, соответственно наполовину снизились и доходы.

И это на трассе Владивосток - Хабаровск, с ее относительно интенсивным движением. Что же говорить тогда о "федералке" Хабаровск - Чита, где кроме перегонщиков, никто по большому счету и не ездит! Тамошние поселки практически полностью зависят от дорожного трафика, который после января резко упал, а в перспективе и вовсе грозит сойти на нет.

Вернемся к инфраструктуре Владивостока.

"В прошлом году проблем с постояльцами не было, а после Нового года как отрезало", - сокрушается Елена Владимировна, пожилая женщина, сдающая квартиру посуточно в районе железнодорожного вокзала. Основной приток клиентов, по ее словам, шел из Сибири, это были покупатели японских автомобилей. Предоставление им жилья давало неплохую прибавку к скромной российской пенсии. Теперь бабушке предстоит думать о том, как оплатить возросшие коммунальные расходы и изыскать денег на еду.

Мелочь, скажете? А кто-нибудь считал, сколько такой "мелочи" подзарабатывало в регионе на автобизнесе. Чтобы, например, хотя бы угнаться за гипертарифами на ЖКХ, которые у нас на порядок выше московских.

Мы так вам верили...

Летом 2008-го в торговом порту Владивостока появилась новинка - автоматический парковочный комплекс, установленный компанией "Владивостокский автомобильный терминал". Его приобретение было вызвано необходимостью преодоления нехватки мест на складах временного хранения автотранспорта. Многоэтажная парковка обошлась в сотни тысяч долларов. Компания планировала окупить вложения в течение двух лет. Но... перефразируя известную пословицу, Владивосток предполагает, а Москва располагает.

"Итоги минувшего января демонстрируют снижение грузооборота на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, - сообщил зам. генерального директора ОАО "ВМТП" Вячеслав ЕКИМЦОВ. - И основных причин отрицательной динамики две. Первая - негативные тенденции глобального кризиса. Вторая - сугубо российские проблемы, в числе которых - повышение пошлин. Например, в январе 2008 г. портом было обработано 13691 единица импортного автотранспорта, а результат января 2009 г. - 2460 авто". Причем в эти цифры попали и просто подзадержавшиеся с оформлением по старым пошлинам машины. Если рассмотреть ситуацию в чистом виде, то, например, можно привести такую цифру: по данным Сахалинской таможни, там по новым правилам за два зимних месяца было ввезено... 55 авто. Примерно по одной машине в день.

На непоследовательность Правительства РФ попеняли и японцы, еще в начале года сделавшие заявление о несовместимости принципов свободной торговли (читай правил ВТО) с возведением все новых барьеров на ее пути. Им, понятное дело, в сложившейся ситуации тоже придется несладко, ведь Россия до последнего времени была крупнейшим импортером японских подержанных иномарок. Но переживать за японскую экономику не приходится: с их мощной индустрией ресайклинга нет никаких сомнений, что образовавшимся излишкам найдут применение. Хотя не исключено, что в результате снижения цен на японском вторичном рынке возрастут объемы экспорта в Чили - вторую после РФ страну, массово вывозящую к себе авто из Японии.