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Вагонная углепробка
Дальневосточная железная дорога (ДВЖД, филиал ОАО "РЖД") заявляет, что на некоторых направлениях ситуация с вынужденным простоем составов из-за затягивания сроков их разгрузки близка к критической.
Стоит отметить, что если в конце 2008 г. претензии железной дороги были направлены в первую очередь в адрес портов, не справлявшихся с объемами, то сейчас кризисную ситуацию создают грузовладельцы. В условиях роста себестоимости доставки они предпочитают бросать целые составы и платить штрафы за простой, чем грузить на суда.
По состоянию на 26 февраля 2009 г. в направлении станции Находка-Восточная (на подходе к порту Восточный) простаивали 100 составов с углем.
При этом площади на станции, предназначенные для хранения угля, почти полностью загружены - 550 тыс. т из 600 тыс. возможных. На станции не выполняется среднесуточная выгрузка: при нормативе 630 вагонов в сутки выгружается лишь около 430. Таким образом, ежедневно на этом направлении становится примерно на 200 брошенных вагонов с углем больше. Сложной остается ситуация и в порту Ванино.
По состоянию на 26 февраля, простаивали 13 груженых составов - 630 вагонов. Не соблюдается среднесуточный объем выгрузки: из 110 плановых вагонов в день выгружается около 70.
В сообщении отмечается, что в период с 21 по 25 февраля включительно действовал введенный РЖД конвенционный запрет на отгрузку угля в направлении порта Восточный. Однако даже эта вынужденная мера не помогла исправить ситуацию. И 25 февраля ДВЖД отправила запрос на продление действия конвенционного запрета на перевозку угля в направлении порта Восточный.
Коммерческий директор ОАО "СУЭК" Игорь ГРИБАНОВСКИЙ прогнозирует в феврале-марте динамику спада в поставках экспортного угля. "Фактически вопрос будет стоять уже так: нужно ли вообще добывать и перевозить, чтобы продавать его по таким ценам. Так как себестоимость добычи, доставки, перевалки, фрахта уже настолько велика, что по ряду направлений превышает уровень максимальных продажных цен на рынке", - считает представитель СУЭК.
Однако у железнодорожников проблема не только с углем. В направлении станции Дземги (у Комсомольска) простаивает 5 составов с нефтепродуктами. При среднесуточной норме слива 290 фактически выполняется слив 260 цистерн. Ежедневно прирастает по 30 простаивающих цистерн.
А что было бы, если б не упал грузооборот?
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