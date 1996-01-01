Приморские помогайки активно начали борьбу за свой нелегальный "бизнес"

Как отметил в ходе пресс-конференции с представителями приморских СМИ начальник Дальневосточной таможни Игорь ВЛАСЕНКО, перемещение товара физическими лицами не для собственных нужд, а для коммерческой деятельности есть ни что иное, как нарушение административного законодательства.

У "помогаек" свой взгляд на сложившуюся ситуацию. В последнее время ужесточились требования к переходу границ - если раньше на клетчатые сумки с ширпотребом таможенники смотрели сквозь пальцы, то нынче все эти тюки заворачивают на склад временного хранения. В связи с этим "помогайки" предпринимают различные способы борьбы с представителями правоохранительных органов. Одни пишут жалобы на имя начальника таможни, другие сыплют угрозами. Так, например, начальнику поста Уссурийской таможни облили дверь горюче-смазочным веществом и оставили записку: "Дайте людям спокойно жить".

"Пресечение помогаечного бизнеса - это не разовая акция, - отметил начальник ДВТУ Игорь Власенко. - По итогам 2008 года в Дальневосточном округе было перемещено 21 тыс. т товаров, в том числе 12 тыс. т - без взимаемых пошлин. В Приморье остается лишь малая толика этого товара, основная часть расходится за его пределами". Челночный, или помогаечный, бизнес уже давно изжил себя на границах с Польшой и Турцией. Даже в Хабаровском крае он сводится к минимуму. Почему? Оказывается, там есть достаточное число рабочих мест. Если говорить о Приморье, то сегодня во Владивостоке на "бирже труда" 72% очередников составляют женщины. Но 80% вакансий рассчитаны сугубо на мужчин. Что делать в данном случае, И. Власенко комментировать отказался: "Я не могу решать за государство и краевую администрацию. И не в компетенции таможенников давать здесь советы".