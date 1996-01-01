www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.21 р. 100 JPY: 55.39 р.
EUR: 72.68 р. 10 CNY: 93.31 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Распечатать

Приморские помогайки активно начали борьбу за свой нелегальный "бизнес"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Как отметил в ходе пресс-конференции с представителями приморских СМИ начальник Дальневосточной таможни Игорь ВЛАСЕНКО, перемещение товара физическими лицами не для собственных нужд, а для коммерческой деятельности есть ни что иное, как нарушение административного законодательства.

У "помогаек" свой взгляд на сложившуюся ситуацию. В последнее время ужесточились требования к переходу границ - если раньше на клетчатые сумки с ширпотребом таможенники смотрели сквозь пальцы, то нынче все эти тюки заворачивают на склад временного хранения. В связи с этим "помогайки" предпринимают различные способы борьбы с представителями правоохранительных органов. Одни пишут жалобы на имя начальника таможни, другие сыплют угрозами. Так, например, начальнику поста Уссурийской таможни облили дверь горюче-смазочным веществом и оставили записку: "Дайте людям спокойно жить".

"Пресечение помогаечного бизнеса - это не разовая акция, - отметил начальник ДВТУ Игорь Власенко. - По итогам 2008 года в Дальневосточном округе было перемещено 21 тыс. т товаров, в том числе 12 тыс. т - без взимаемых пошлин. В Приморье остается лишь малая толика этого товара, основная часть расходится за его пределами". Челночный, или помогаечный, бизнес уже давно изжил себя на границах с Польшой и Турцией. Даже в Хабаровском крае он сводится к минимуму. Почему? Оказывается, там есть достаточное число рабочих мест. Если говорить о Приморье, то сегодня во Владивостоке на "бирже труда" 72% очередников составляют женщины. Но 80% вакансий рассчитаны сугубо на мужчин. Что делать в данном случае, И. Власенко комментировать отказался: "Я не могу решать за государство и краевую администрацию. И не в компетенции таможенников давать здесь советы".

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru