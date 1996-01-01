Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморские помогайки активно начали борьбу за свой нелегальный "бизнес"
Как отметил в ходе пресс-конференции с представителями приморских СМИ начальник Дальневосточной таможни Игорь ВЛАСЕНКО, перемещение товара физическими лицами не для собственных нужд, а для коммерческой деятельности есть ни что иное, как нарушение административного законодательства.
У "помогаек" свой взгляд на сложившуюся ситуацию. В последнее время ужесточились требования к переходу границ - если раньше на клетчатые сумки с ширпотребом таможенники смотрели сквозь пальцы, то нынче все эти тюки заворачивают на склад временного хранения. В связи с этим "помогайки" предпринимают различные способы борьбы с представителями правоохранительных органов. Одни пишут жалобы на имя начальника таможни, другие сыплют угрозами. Так, например, начальнику поста Уссурийской таможни облили дверь горюче-смазочным веществом и оставили записку: "Дайте людям спокойно жить".
"Пресечение помогаечного бизнеса - это не разовая акция, - отметил начальник ДВТУ Игорь Власенко. - По итогам 2008 года в Дальневосточном округе было перемещено 21 тыс. т товаров, в том числе 12 тыс. т - без взимаемых пошлин. В Приморье остается лишь малая толика этого товара, основная часть расходится за его пределами". Челночный, или помогаечный, бизнес уже давно изжил себя на границах с Польшой и Турцией. Даже в Хабаровском крае он сводится к минимуму. Почему? Оказывается, там есть достаточное число рабочих мест. Если говорить о Приморье, то сегодня во Владивостоке на "бирже труда" 72% очередников составляют женщины. Но 80% вакансий рассчитаны сугубо на мужчин. Что делать в данном случае, И. Власенко комментировать отказался: "Я не могу решать за государство и краевую администрацию. И не в компетенции таможенников давать здесь советы".
Новости тематики
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
- Авиакомпании просят правительство увеличить субсидии на перевозки по ДФО
Новости раздела
- Мобильная связь станет дешевле
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
- С космодрома "Восточный" в ноябре запустят почти два десятка спутников
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Рубль упадет и очень сильно
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда
- Большинство учителей в опросе признались в этом