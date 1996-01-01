Японцы проконсультируют строителей моста на Русский

Японский машиностроительный концерн IHI получил заказ на сумму $16 млн на участие в проекте строительства вантового моста во Владивостоке - с материка на остров Русский, предусмотренного программой подготовки города к проведению саммита АТЭС в 2012 году. Как сообщает японское информагентство "Киодо Цусин", концерн IHI заключил контракт с российским НПО "Мостовик". Контрактом предусмотрено, что японский концерн должен поставить во Владивосток специальные буровые машины, а также оказать строителям моста инженерно-техническую поддержку. Кроме того, IHI будет консультировать проектировщиков.