Девальвация рубля не пошла на пользу промышленности...

Прогнозы динамики ВВП России становятся все более пугающими. Как заявил заместитель главы Минэкономразвития Андрей КЛЕПАЧ, прогноз снижения ВВП в 2009 г. пересмотрен с 0,2% до 2,2%, а оценка снижения промышленного производства с -5,7% до -7,4%, причем итоговая цифра "может быть и несколько больше, чем прогнозируется". Выходу скорректированных цифр по ВВП предшествовали крайне негативные данные по промышленному производству за январь 2009 г., согласно которым производство товаров в стране упало на 16% в годовом выражении. Даже обилием праздничных дней невозможно объяснить такое катастрофическое падение. Его главной причиной стал крайне низкий спрос на продукцию отечественных предприятий. Можно с уверенностью говорить, что девальвация не принесла промышленности желаемого облегчения.