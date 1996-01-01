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Рынки объединились перед натиском супермаркетов

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Во Владивостоке создана Ассоциация рынков. В состав ассоциации по предварительной информации входят представители управляющих компаний пяти рынков Владивостока.

Как рассказал "ЗР" председатель новой организации Павел ГЕТМАН, ассоциация будет защищать интересы рыночного бизнеса. Также планируется, что ассоциация будет взаимодействовать с органами исполнительной и законодательной власти. "Сегодня бизнес должен выступать с единой консолидированной позицией, и активно отстаивать свои интересы. Вторая цель - это улучшение обслуживания на рынках. Мы должны сделать рынки тем местом, где можно купить качественные продукты по доступным ценам, при этом потребитель будет получать качественное обслуживание и широкий товарный ассортимент. Рыночная торговля остается альтернативой натиску супермаркетов, а в период кризиса рынки более востребованы у покупателей. Мы постараемся закрепить эту тенденцию", - отметил Павел Гетман.

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