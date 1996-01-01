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Скидки льготами кроют
11 магазинов и 6 рынков Владивостока выразили желание участвовать в программе по организации социальной торговли в городе. С середины марта в приморской столице появятся торговые предприятия под единым логотипом и с красными ценниками на прилавках. Любой житель города, вне зависимости от статуса и материальных возможностей, от наличия или отсутствия каких-либо документов, предполагающих право на льготы, может приобрести продукты питания по более низким ценам. В этом и заключается идея новой социальной программы.
Программа "Город для людей" стала результатом совместной работы власти и бизнеса. Ее проект прошел обсуждение с товаропроизводителями и розничными торговыми сетями. Основная часть финансовой нагрузки при ее реализации ложится именно на них. Ряд предприятий пищевой промышленности уже дали согласие поддержать программу. Пятипроцентную скидку оптово-отпускных цен на ряд продуктов предоставят ОАО "Гормолокозавод Артемовский", ООО "Ратимир", Владивостокское отделение Уссурийской птицефабрики, ООО ТД "Самур", ООО " Вимм-Билль-Дамм", Госпродагентство. В свою очередь магазины, участвующие в программе, взяли обязательства не поднимать на эти продукты торговую надбавку выше 10-12%.
Окончательный перечень продуктов еще не утвержден, но уже сегодня он включает 16 наименований. "Сохранение торговой надбавки в 10% - это фактически реализация продуктов по себестоимости, и даже иногда ниже, - сказала на слушаниях по организации социальной торговли, прошедших в Думе Владивостока, президент Лиги торговых предпринимателей Марина ШЕМИЛИНА. - Так как программа начинает действовать в сложной экономической ситуации и неизвестно, сколько времени мы сможем удерживать такую надбавку, то необходимо предусмотреть какие-то меры по возмещению потерь, чтобы сделать ее долгосрочной". В качестве мер, предложенных со стороны торгового бизнеса, были названы снижение арендных ставок по земле, снижение налогов, поступающих в муниципальный бюджет, субсидирование расходов по коммунальным платежам. Кроме того, прозвучало предложение субсидировать производство продуктов только в том случае, если будет реально снижаться отпускная цена на них. Тогда в мероприятиях программы, по мнению представителей торгового бизнеса, будут участвовать не 11 магазинов, а значительно больше.
"Поставлять продукцию со скидкой - не вопрос, - сказал в своем выступлении на слушаниях генеральный директор "Дальсои" Юрий ПОПОВ. - Если наценка на нашу продукцию в торговле будет 10%, то мы готовы снизить цену. Сегодня наше предприятие, работая на 7% рентабельности, отпускает масло из производства по цене 43 руб. за литр, в магазинах его цена в два раза выше. Должна быть отработана короткая цепочка поставок от производителя в магазин". Кроме того, "Охранной грамотой" назвал Юрий Попов предполагаемое программой свидетельство об аккредитации магазинов, принимающих социальные обязательства. "Сегодня желающих поживиться на магазине пальцев на руках не хватит пересчитать. И если магазин берет на себя подобные обязательства, то он должен получить некое охранное обязательство от администрации о том, что у него не будут пастись все, кто привык это делать".
Не остались в стороне и рынки города. Ассоциация рынков решила провести эксперимент и ввести в практику социальные дни. "Суть эксперимента проста, - сказал президент Ассоциации, директор рынков "Березка" и "Строитель" Павел ГЕТМАН. - В один из дней недели арендаторы выставляют по 2-3 ходовые позиции товаров из общего ассортимента по себестоимости, либо с минимальной торговой наценкой. Наша программа "Социальный день" работает на рынке "Березка". Каждый четверг объявлен рыбным днем. Кроме того, один из крупнейших наших арендаторов предлагает каждую субботу "социальную корзину", состоящую из рыбных консервов и пресервов. Эти акции уже имеют хороший отклик у потребителей. А саму программу готовы поддержать рынок на Луговой, "Фермерский дворик", рынок на Карбышева, "Строитель". Каждый рынок сам будет утверждать свой социальный день. Эта работа началась в прошлом году, когда городская Дума снизила налоги для арендаторов с коэффициентом 0,5. Мы тогда дали обязательства сдерживать наценку в этих магазинах. Потом это поддержали и другие предприниматели, стали открывать социальные прилавочки с 4-5 наименованиями товаров с минимальной наценкой. Теперь наше участие в новой программе - следующий шаг в этой работе".
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