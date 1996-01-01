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В Находке пройдет конференция туриндустрии

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В Находке готовятся к межрайонной конференции "Туризм. Перспективы развития на юге Приморья". Представители туриндустрии из разных городов края встретятся 13 марта в Международном морском клубе, сообщили в пресс-службе администрации Находкинского городского округа.

Последний раз представители туриндустрии юга Приморского края встречались в Находке в марте 2008г. По мнению организаторов, за минувший год накопилось немало вопросов, требующих широкого обсуждения в формате конференции и принятия по ним принципиальных решений. Прежде всего, это работа в условиях мирового финансового кризиса, который не мог не затронуть туризм. "Падает спрос на зарубежные туры, компании перестраиваются на внутренний туризм, хотят больше использовать возможности родного края", - говорит начальник отдела по развитию туризма администрации Находки Надежда МАЛИК. Не теряют своей актуальности проблемы слабой информационной базы участников туриндустрии, отсутствия единой системы управления, недостаточный уровень взаимодействия соседних территорий. Это лишь некоторые темы, которые планируется поднять на конференции.

Как сообщили в отделе по развитию туризма, подготовка к конференции идет полным ходом. В работу включился весь состав Координационного совета по туризму, который объединяет представителей разных территорий края. Созданы организационная, правовая и финансово-экономическая рабочие группы, каждая занимается отработкой вопросов по своему направлению.

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