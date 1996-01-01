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Рыбаки бьют рекорды с помощью ученых
Ученые рыбной отрасли со всего Дальнего Востока собрались на прошлой неделе во Владивостоке, чтобы подвести итоги 2008 г. и обсудить перспективы нового года.
- Не только наука, но и вся отрасль была в состоянии реформирования, перестройки в прошлом году, - задал тон сессии председатель Совета директоров Ассоциации "Научно-техническое объединение ТИНРО", генеральный директор ТИНРО-Центра Лев БОЧАРОВ. - На рубеже 2008-2009 гг. произошло знаменательное событие - отечественная наука возвращается к цивилизованному финансированию, в 2009 г. мы уже будем финансироваться из госбюджета. Говорю это для того, чтобы мы с вами понимали, насколько нелегко будет нам трудиться в новых условиях. Потому что уровень сложности задач, которые стоят перед нами, остался прежним.
Впрочем, реформирование отрасли не помешало росту добычи морепродуктов. Причем из общего улова российских рыбаков в 3,3 млн тонн в 2008 г. львиную долю добыли дальневосточники, достигнув внушительной цифры в 1 млн 750 тыс. тонн, что составляет 78% от общего допустимого улова (ОДУ) и является хорошим показателем. Рекордного за последние десять лет уровня достигли добытчики минтая, выловившие 1 млн 300 тыс. тонн. Неожиданно для многих объектом №3 в отечественном промысле стала сайра, которой добыли почти 78 тыс. тонн.
В 2009 г. ОДУ России увеличен до 4 млн тонн водных биоресурсов, то есть на 700 тыс. тонн больше прошлогоднего уровня. Суммарный ОДУ на 2009 г. по Дальневосточному бассейну, утвержденный государственной экспертизой, достиг 3 млн 143 тыс. тонн. Основу с объемом в 2 млн 532 тыс. тонн составляет рыба (2 млн 300 тыс. тонн в 2008 г.). Прирост в первую очередь обеспечен за счет минтая Охотского моря. Впервые за последние несколько лет ОДУ минтая по Дальневосточному региону превысит 1,5 млн тонн.
Ученые уже подготовили цифры ОДУ и возможного вылова на 2010 г. "Рекомендуемый вылов составляет 3 млн 570 тыс. тонн. Из этого объема 2 млн 900 тыс. тонн рыбы, правда, без лососей. Ракообразных - 71 тыс. тонн. Моллюсков - 344 тыс. тонн, а иглокожих - 21 тысяча тонн. Водорослей - 194 тыс. тонн. И, наконец, млекопитающих - 21 тыс. тонн. В целом это на 411 тыс. тонн больше объемов вылова на 2009 г.", - сообщил заместитель генерального директора ТИНРО-Центра Вадим САВИНЫХ.
Впрочем, для того, чтобы стать прогнозом, этим цифрам предстоит пройти через Отраслевой совет по промысловому прогнозированию и Государственную экологическую экспертизу.
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