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Сжиженный козырь

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

На Сахалине в присутствии высокопоставленных гостей открылся первый в России завод по производству сжиженного природного газа.

На заводе будет перерабатываться газ, добываемый в рамках международного проекта "Сахалин-2", крупнейшего в мире по добыче нефти и газа. Годовая мощность предприятия - 9,6 млн тонн. При этом компании из Японии, США и Южной Кореи уже купили большую часть газа на 25 лет вперед, сообщает специальный корреспондент "ЗР" в Южно-Сахалинске.

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ на церемонии открытия заявил, что новый завод позитивно повлияет на обеспечение энергобезопасности не только в регионе, но и в мире. "Я уверен, что новое производство изменит наши возможности по поставкам газа", - сказал Медведев. По его словам, после выхода предприятия на полную мощность оно будет производить почти 10 млн т газа в год, что обеспечит до 5% мировых поставок этого топлива. Он добавил, что контракты на продукцию завода заключены на десять лет вперед, что "укрепит наши позиции как крупнейшего участника энергетического рынка".

В свою очередь, пишет "Утро.Ru", премьер-министр Японии Таро АСО сообщил, что поставки сжиженного природного газа с проекта "Сахалин-2" займут 7,2% в импорте его страной этого вида топлива. По его мнению, это исторический проект в сфере энергетики, который позволит диверсифицировать поставки энергоресурсов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Премьер отметил, что реализация проекта продолжит процесс интеграции России в АТР.

Как сообщил Иэн КРЕЙГ, исполнительный директор компании "Сахалин Энерджи" - оператора проекта "Сахалин-2", - экспорт сжиженного природного газа начнется в марте. По его словам, первая партия газа будет поставлена в Японию. Для транспортировки газа с завода будут использоваться танкеры вместимостью от 18 тыс. до 145 тыс. кубометров газа. Пика производства и добычи компания планирует достичь в 2010 году. Крейг отметил, что с открытием завода и началом экспортных поставок Россия становится на порог крупнейших в мире рынков сжиженного газа - японского, корейского и западного побережья США.

Стоит отметить, что экономический кризис в полной мере не отразится на проекте "Сахалин-2". По мнению Крейга, для "Сахалин Энерджи" последствия кризиса будут не так серьезны, поскольку компания подписала контракты на газ до того, как стоимость нефти упала до $50 за баррель. При этом все соглашения являются долгосрочными.

Досье

Проект "Сахалин-2" осуществляется на основе соглашения о разделе продукции, подписанного с Россией в 1994 году. Акционерами "Сахалин Энерджи" являются "Газпром" (50% плюс одна акция), Royal Dutch/Shell (27,5%) и японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%). Общая стоимость проекта равна примерно $20 миллиардов.
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