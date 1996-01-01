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Льготный недолет

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

На прошедшей неделе развеялись надежды дальневосточников на то, что власти сделают для них более доступными по цене авиаперелеты в европейскую часть России и обратно. Обещанную 50-процентную скидку на перелет в Москву, Санкт-Петербург и Сочи получат только молодежь и пенсионеры, да и то лишь в теплый период года.

Льготу - платить 50% от тарифа в период с мая по сентябрь - получат только проживающие в этом регионе школьники и студенты от 12 до 23 лет, а также люди старше 60 лет. Такого рода дотации позволят детям, молодежи и пенсионерам добираться до центра нашей страны в трех направлениях, наиболее популярных, которые являются или столицей, или перевалочным пунктом, или местом отдыха. Таковыми объявлены Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

Как пишет "Независимая газета", стоимость полета в эконом-классе от Владивостока до Москвы в среднем варьируется в пределах от 20 до 30 тыс. руб. - в зависимости от авиакомпании. Хотя бывают предложения и по более низкой цене, но такие места, как правило, расходятся очень быстро. С другой стороны, как отмечают эксперты, "серьезной проблемой является сезонный фактор - с конца весны до начала осени цена билетов на самолет увеличивается почти в два раза, в итоге стоимость перелета может доходить до 50 тыс. руб. в одну сторону".

Между тем еще в прошлом году обсуждалась вероятность снижения цен, при этом не было столь жесткого ограничения льготных категорий, что давало надежду на возможность пользования этими льготами значительно большему числу дальневосточников, прежде всего, бюджетникам.

Теперь выходит, что от льготных цен на перелет в европейскую часть России оказались отрезаны представители наиболее трудоспособной и активной части населения этого региона, включая представителей мелкого и среднего бизнеса, формирующего средний класс региона.

Эксперты отмечают, что решение руководства страны ввести для части дальневосточников скидки на авиаперелет - явный отход от реформы по монетизации льгот.

"Во-первых, введение льгот создаст стимулы для того, чтобы ими воспользоваться тем гражданам, которым они совершенно не нужны, - считает директор департамента стратегического планирования компании ФБК Игорь НИКОЛАЕВ. - Во-вторых, совершенно не учитывается тот факт, что ввести льготу довольно легко, но отнять ее через какое-то время будет значительно сложнее. Человек просто привыкает к тому, что у него появляется некое право".

Но главная проблема, по мнению аналитика, состоит в том, что жесткие ограничения по возрасту и социальному статусу стимулируют рост напряженности в обществе вообще и на Дальнем Востоке в частности.

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