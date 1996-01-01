Долгострой вновь отложили

Российские стройки замерли. И Хабаровск не исключение, сделал вывод мэр Александр СОКОЛОВ после объезда стройплощадок краевого центра.

Сегодня главной заботой властей является завершение строительства начатых объектов жилья в микрорайоне "Парус", на улицах Краснодарской, Слободской, Истомина и Войкова, а также в малоэтажном жилом комплексе "Юбилейный", что минувшим летом заложили рядом с Восточным шоссе. Кстати, здесь уже поднимаются этажи первого дома на 33 квартиры, которые на условиях социального найма получат семьи городских бюджетников: учителя, медики, представители других профессий. А на очереди в "Юбилейном" еще два малоэтажных дома - для ветеранов войны и очередников-льготников.

Исключительно важным для Хабаровска является и строительство второй очереди водопровода, которое ведется на улице Кубяка. Это главное условие для дальнейшего развития города, например, в пос.Красная Речка. Но сегодня порядка 200 млн рублей не хватает - нужны инвестиции.

Программа капитальных вложений, сформированная на нынешний год, предусматривает выделение 827 млн рублей, но этого мало, чтобы "потянуть" и долгострой.