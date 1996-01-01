Пассажиры ДВЖД все чаще идут в WEB-кассу

Продажи железнодорожных билетов через web-портал ОАО "РЖД" на Дальневосточной железной дороге в 2008 году возросли более чем в 15 раз. "Данная услуга пользуется все большей популярностью, - считает руководитель Дальневосточного железнодорожного агентства Татьяна ДУШЕНКОВА.

С мая по декабрь 2007 года было приобретено всего около 300 билетов, в первой половине 2008 года - 750, а по итогам 2008 года через Интернет было продано уже 4593 билета. Как разъяснила пресс-служба ДВЖД, покупку билетов можно осуществить на все поезда дальнего следования, как по России, так и на международных направлениях, исключая Калининградскую область. Необходимо лишь иметь доступ к Интернету и банковскую карту для проведения платежей через сеть. Для приобретения билета достаточно зайти на официальный сайт ОАО "РЖД" (www.rzd.ru), выбрать маршрут следования, дату и время отправления, номер поезда и место, которое после подтверждения заказа будет зарезервировано, затем ввести реквизиты банковской карты и оплатить билет. Сборы за оформление билетов через сайт не взимаются.

Получить проездной документ можно в любой кассе ОАО "РЖД", сообщив кассиру свои паспортные данные и номер заказа. При возврате проездного документа деньги перечисляются обратно на банковский счет.