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ДВ интернет-форум привлек и москвичей

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Заявки на участие в восьмом Дальневосточном интернет-форуме (ДВИФ-2009) поступают от представителей инфотелекоммуникационного рынка не только из городов Дальнего Востока, но и из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов западных регионов России.

Для IT-специалистов предстоящий форум, который пройдет с 27 по 29 мая в Хабаровске, является одним из ключевых событий в области информационных технологий. В рамках мероприятия ежегодно проводятся церемония вручения Дальневосточной интернет-премии "Стерх", региональная научно-практическая конференция, дальневосточный этап Всероссийского интернет-марафона и выставка телекоммуникационного оборудования.

Уже сегодня известно, что во время научно-практической конференции выступят с докладами на различные темы более 30 специалистов. В частности, будут рассмотрены региональные аспекты развития глобальной сети и мобильного Интернета, создание интернет-проектов и веб-дизайн, правовые вопросы в сети и их безопасность, образование и карьера IT-специалистов, а также многие другие проблемы и направления. Кстати, участие в конференции осуществляется на бесплатной основе.

Кроме того, во время работы ДВИФ будут организованы круглые столы и обучающие тематические семинары, участники и гости форума смогут посетить выставку коммуникационных технологий, продуктов и решений, предлагаемых компаниями Дальнего Востока.

Регистрация участников форума проходит на новом официальном сайте форума - www.dvif2009.ru, где можно более подробно ознакомиться с основными моментами события. Заявки на участие принимаются по адресу info@dvif2009.ru. Форум проводится при поддержке правительства Хабаровского края, ведущих компаний IT-отрасли и дальневосточной деловой газеты "Золотой Рог".

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