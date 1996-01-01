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Заявка на победу
В конкурсной заявке на организацию автосборочного производства Виктор Ишаев предложил переориентировать на сборку легковушек пустующие цеха хабаровских заводов.
Три субъекта Дальнего Востока - Хабаровский край, Приморье и Амурская область - будут участвовать в конкурсе на право разместить у себя автосборочное производство. Такое политическое решение было принято на бюро высшего совета партии "Единая Россия", прошедшем на прошлой неделе в Москве. Об этом губернатор Хабаровского края Виктор ИШАЕВ рассказал на пресс-конференции, состоявшейся сразу по возвращении из командировки в столицу.
Кратко рассказав о высказанных на совете предложениях по смягчению последствий финансового кризиса и принятых решениях однопартийцев, касающихся бюджетной политики федерального центра, Виктор Ишаев коснулся темы социально-экономического положения региона, озвучив основные тезисы его интервью, опубликованного накануне в "Новых известиях".
Более подробно губернатор рассказал о решениях "ЕР", связанных с организацией на Дальнем Востоке завода по сборке автомобилей. Подчеркнув, что пока принято только политическое решение, он заверил, что сейчас конкурс между территориями на право разместить у себя производственную площадку одного из автомобильных концернов находится на этапе подачи заявок. От Хабаровского края, по словам губернатора, поступило предложение использовать ныне простаивающие производственные мощности Хабаровского судостроительного завода, Амурского судостроительного завода (г. Комсомольск-на-Амуре) или Хабаровского завода имени Горького.
"Например, берем Хабаровский судостроительный завод - там цех на площади 8 тыс. 700 кв. метров. Амурский судостроительный, завод имени Горького может отдать 25 тыс. кв. метров производственных площадей. На каждом заводе вся инфраструктура есть - подъездные пути, накопительные площадки, окрасочные камеры есть где разместить. Ничего не нужно - заходи и работай", - уточнил критерии отбора вариантов губернатор Ишаев. Кроме того, в крае есть возможности и для последующего расширения производства: "Часть комплектующих можно было производить в Хабаровском крае. Машиностроительная база, кадры, хорошая транспортная логистика. У нас все это есть".
Оценивая шансы конкурентов, Виктор Ишаев сказал, что в Приморье тоже есть достаточное количество подобных площадок. А вот за что именно началась борьба между территориями - пока неизвестно. Губернатор полагает, что целесообразнее всего на Дальнем Востоке было бы наладить сотрудничество с японскими или южнокорейскими автозаводами, которые уже имеют опыт сборки автомобилей в западных регионах России. Он затруднился сказать, какие именно автозаводы будут рассматривать конкурсные заявки, но выразил уверенность, что как минимум один желающий концерн найдется.
ДосьеПо словам спикера Госдумы Бориса ГРЫЗЛОВА, этот проект будет "частным", однако партия поможет ему всеми имеющимися ресурсами: "Это будет ответом тем, кто хочет ездить на старых автомобилях". Какие именно модели собираются делать на Дальнем Востоке, Борис Грызлов не сообщил, отметил только, что это будут фирмы не из Японии. "Я думаю, японские компании предлагать не будут - они хотят сдать нам старые автомобили; будут, думаю, другие компании", - заявил спикер. По некоторым данным, это может быть одна из южнокорейских фирм.
Остается только добавить, что в кулуарах вовсю обсуждают, что хабаровский губернатор вернулся из Москвы "веселым".
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