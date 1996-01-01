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Будь патриотом, купи квартиру
Правительство КНР не стало мелочиться и идти по пути своих американских коллег из Белого дома, заявивших: "Покупай американское - спаси Америку!". Китайские товарищи выдвинули собственный экономический рецепт спасения утопающих: "Купи квартиру - стань патриотом", и приняли пакет мер для стимулирования рынка недвижимости.
В провинциальных городах (исключая Шеньчжень, Чуанчжоу и другие города центрального подчинения) даже упростилась процедура приобретения недвижимости для иностранцев. Причина тому - падение уровня продаж более чем на 20%. Индекс состояния недвижимости КНР достиг пика в ноябре 2007 г. и на текущий момент непрерывно падает. Общая площадь жилых помещений, которые были проданы с января по декабрь 2008 г., снизилась на 18,8% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Рынок недвижимости в крупных китайских городах обвалился по всем показателям. Так, согласно данным китайских риелторов, снижение цен в Шанхае в третьем квартале 2008 г. составило 19,5%. В Шэньчжэне и Гуанчжоу объемы строительства жилой и коммерческой недвижимости упали во второй половине 2008 г. на 20,6%.
В итоге китайские власти развернули пропагандистскую кампанию "Купи квартиру - стань патриотом". К таким мерам для поддержки национальной экономики призвал сограждан председатель пекинского комитета Народного политического консультативного совета Китая Ли Чжэ. Пакет антикризисных мер для стимулирования патриотизма включает снижение налога на приобретение некоторых категорий жилья, уменьшение гербового сбора при операциях с недвижимостью и устанавливаемых банками сумм первоначального взноса по ипотечному кредиту с 30 до 20%.
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