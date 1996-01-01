Рынок нетбуков быстро растет

По данным аналитиков, рынок нетбуков станет самым быстрорастущим сегментом рынка персональных компьютеров в 2009 году. Подведя итоги 2008 года, аналитики компании Deloitte прогнозируют мировой объем продаж нетбуков, который составит около 7% от всего рынка ПК. Привлекательность нетбуков объясняют тем, что они представляют собой "прекрасный вариант третьего компьютера для продвинутого пользователя, второго компьютера для обычного человека, и первого компьютера для ребенка". Как говорится в отчете Deloitte, в 2008 году объем продаж мог достичь 11 млн единиц. А в России доля нетбуков на рынке мобильных компьютеров выросла в три раза - если в первом квартале она составляла менее 6%, то в третьем уже 19%. На данный момент рынок нетбуков - самый быстроразвивающийся сегмент рынка ПК в России. На фоне выраженного роста продаж в штуках, объем рынка ПК в 2009 году может сократиться в денежном выражении, в связи с низкой ценой нетбуков. Цена на них в 2009 году может опуститься ниже $250. Также аналитики полагают, что рост объемов продаж нетбуков никак не скажется на объемах продаж традиционных ноутбуков.