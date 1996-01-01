Снижения цен на жилье из-за удешевления цемента не будет

Снижения цен на жилье в России из-за удешевления стоимости цемента и металла не произойдет по причине того, что данные строительные материалы не являются главными ценоообразующими факторами в себестоимости строительства, рассказал руководитель "Федерального центра ценообразования в строительстве" (ФГУ ФЦЦС) Евгений ЕРМОЛАЕВ.

"В настоящий момент цены на цемент и металл снизились, однако многие забывают, что цемент и металл занимают в себестоимости строительства лишь около 5%, тогда как, например, оплата труда - это около 15%. В конце 2008 г. произошло увеличение зарплат в строительной сфере где-то на 5%, а где-то и на 20%, поэтому ожидаемого снижения цен на жилье из-за удешевления строительных материалов не происходит", - считает он. Об этом сообщает РИА "Новости".