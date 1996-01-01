Не нужно "кошмарить" рыбаков

Основной вал "рыбной" работы хлынул на таможенников в феврале. Январский опыт показал, что не все было предусмотрено и надо срочно корректировать схему работы.

Эти вопросы рассматривались на совещании во Владивостоке, в котором приняли участие представители Федеральной таможенной службы. Интересы рыбодобытчиков там представлял зам. председателя Общественной палаты при Росрыболовстве, президент Ассоциации добытчиков минтая Герман ЗВЕРЕВ. Он рассказал "ЗР" о том, что, по мнению рыбодобытчиков, нужно сделать для развития отрасли.

- Герман Станиславович, с какими проблемами столкнулись члены Ассоциации добытчиков минтая, работая с начала года в новых условиях?

- В январе на Дальнем Востоке было оформлено 40 судов, в том числе шесть - с продукцией, предназначавшейся на экспорт. Выводы делать рано. Ясно одно: всей необходимой для беспроблемного оформления судов нормативно-правовой базы пока нет. Кстати, это подтвердили 29 января на совещании во Владивостоке и представители Федеральной таможенной службы.

Таможенники готовят изменения в свой приказ № 578, который усовершенствует процедуру оформления уловов. Сейчас они не принимают радиоконосаменты от рыболовных судов, поэтому на практике начать процедуру оформления за 24 часа до прибытия судна в порт невозможно. Таможня не принимает в качестве официального заключения о законности улова и отметку пограничников на документах, сопровождающих перегруженный в море улов. Эти поправки реально ускорят оформление судов. Но для нас важна не только скорость оформления, но и финансовые последствия.

Мы считаем необоснованной в ряде случаев экспортную стоимость. Например, при оформлении сельди, находящейся на борту "Капитана Кириченко", таможня рассчитала экспортную стоимость в $700 за тонну. Такой цены на рынке нет! Здесь есть и наша недоработка, потому что таможня готова принять расчеты ассоциаций с анализом экспортных пошлин, но у нас есть данные только по минтаю и икре минтая, а по другим видам водных биоресурсов мы их не делали. А зря...

Досье По данным из администрации Приморского края, всего для вывоза за рубеж задекларировано почти 11 тыс. тонн рыбопродукции во Владивостокском, Находкинском и Хасанском рыбных портах Приморья. В основном это мороженая сельдь и минтай. По информации управления рыбного хозяйства края, на 31 января в приморские порты зашли 87 рыбопромысловых судов с общим количеством рыбопродукции более 91 тыс. тонн. Почти 42 тысячи тонн выгружено в таможенной зоне России. Преимущественно это мороженая рыба, кальмар, креветка, рыбная мука и консервы. Большая часть рыбопродукции поступит на внутренний рынок страны.

- Рыбаки жалуются, что пакет документов для оформления уловов и количество отчетов, которые они должны представить в разные органы, по объему приближаются к самим уловам. Сколько контролеров у рыбаков?

- Мы готовим исследование на тему "Административные барьеры в отрасли". Члены ассоциации прислали нам письма с перечнем документов и контролирующих организаций. Работа еще не завершена, но картина удручающая: каждая рыбопромышленная компания ежегодно получает 400 разрешений, лицензий, сертификатов, а контролируют нас более 30 государственных ведомств. Вот уютная ниша для коррупционного налога!

В апреле Ассоциация добытчиков минтая вновь соберется на общее собрание в Москве, и мы покажем объем коррупционного налога, который существует в отрасли. К сожалению, много разговоров идет про браконьеров и мало про взяточников, а если сравнивать ущерб, который те и другие наносят отрасли, он не сопоставим. По моим оценкам, размер "коррупционного налога" на рыболовную отрасль составляет не менее 10% от выручки. Для сравнения: официальные государственные налоги и платежи не превышают 27%. Вот где основной тормоз развития отрасли!

- Глава Росрыболовства Андрей КРАЙНИЙ заявил, что "ориентированным на экспорт промысловым компаниям будет достаточно сложно в этом году, так как из-за кризиса цены на мировом рыбном рынке снижаются". По его мнению, российский флот переориентируется на вылов демократичных, недорогих сортов рыбы, которые пользуются спросом у российских покупателей. Как вы считаете, действительно больше рыбы пойдет на внутренний рынок?

- Не стану говорить за всю отрасль - скажу о минтае. В 1991 году рыбаки выловили 1,84 млн тонн минтая, и весь он поступил на внутренний рынок. 300 тыс. тонн отгрузили на зверофермы, столько же переработали на рыбную муку. 400 тыс. отправили по госзаказу в армию и тюрьмы. В магазинах и столовых по дотируемой государством цене продали около 900 тыс. тонн минтая, и купили его 250 млн советских граждан. Выходит 3,6 кг на человека. Почти миллион тонн минтая государство оплатило напрямую, а остальные 900 тыс. тонн дотировало.

В 2008 году мы поставили на внутренний рынок 300 тыс. тонн минтая, и 142 млн человек его купили. Вышло 2,1 кг на человека, так что минтайщики немного уменьшили поставки на внутренний рынок, по сравнению с треской, иваси, сайрой.

В 2009 году наши предприятия могут выловить 1,5 млн тонн минтая, но государство не собирается покупать у нас его ни для звероферм, ни для производства рыбной муки, ни для армии, ни для тюрем. Оно не собирается дотировать стоимость минтая в розничной торговле. Более того, государство даже не собирается кредитовать розничные сети, которые у нас этот минтай купят. Можно ли на таких условиях отгрузить весь выловленный минтай в Россию? Можно, если хотят обанкротить отрасль и передать ее другим хозяевам.

Мы готовы увеличить объем поставок до уровня советской эпохи - это примерно 500 тыс. тонн минтая. А куда девать еще миллион тонн? Экспортный сектор был, есть и остаётся самым верным источником финансовых ресурсов для рыболовства. Наша ассоциация делает все для того, чтобы цена на мировых рынках на российский минтай оставалась высокой, чтобы предприятия не продавали рыбу за бесценок. Только такой путь - самый разумный способ развивать рыболовную отрасль.