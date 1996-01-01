Две трети российских компаний импортируют из Китая продукцию низкого качества

Компания Optim Consult провела опрос китайских производителей одежды с целью выяснить, продукцию какого качества заказывают сегодня предприниматели из России. Опрос, проводившийся в первой половине января 2009 года, включает ответы около 800 респондентов из различных провинций Китая.

Как оказалось, большинство российских компаний заказывают китайским производителям одежду низкого качества - 65%, около 20% - среднего и только 15% клиентов из РФ интересуются высококачественными изделиями.

Согласно выводам экспертов, закупки низкокачественных товаров являются для российских предпринимателей на сегодняшний день единственно возможным вариантом гарантированного сбыта товаров, а также получения более высокой прибыли за счет экономии собственных средств. "Конечный потребитель не готов сегодня приобретать продукцию высокого качества - денег либо нет, либо берегут на "чёрный день", - отмечает Колесов.

Досье По данным Главного Таможенного управления КНР, в 2008 году в Россию было экспортировано китайской одежды на сумму около $2,48 млрд, что почти на 24% (или $750 млн) ниже, чем в предыдущем 2007 году. Вместе с тем доля общего объема экспорта одежды в КНР поднялась на 15,07% (или более чем на $8 млрд).

Несмотря на опубликованные цифры, китайцы уверены в радужных перспективах дальнейшего сотрудничества с Россией. Так, вице-председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая и по совместительству член Китайской ассоциации текстильной промышленности Ван ТЬЯНКАЙ не сомневается, что в 2009 году экспорт в РФ одежды возрастет как минимум на 8%. "В целом поставки текстиля в Россию остаются стабильными. Чтобы сохранить вывоз на должном уровне, китайские производители всегда будут идти навстречу заказчикам. Сегодня мы наблюдаем переориентацию фабрик на выпуск более дешевой продукции", - добавляет эксперт.