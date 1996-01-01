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Россия переключается на бытовую технику из КНР

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

По данным Главного таможенного управления КНР, в 2008 г. Китай экспортировал в Россию бытовую технику различных наименований в объеме около $1,74 млрд - это на 53% больше, чем в 2007 г. При этом общий объем вывоза бытовой техники из КНР достиг $41,56 млрд (увеличившись на 5,8%), из которых почти 30% ($12,12 млрд) приходятся на Соединенные Штаты.

Евгений КОЛЕСОВ, генеральный директор компании Optim Consult, являющейся членом Международного союза товаропроизводителей, считает, что резкое возрастание интереса к китайской продукции связано со снижением покупательской способности российских граждан.

"Переход на относительно дешевые и достаточно качественные товары из КНР является прямым следствием финансового кризиса. Несмотря на снижение объемов импорта из Китая в Россию по многим товарным группам, поставки бытовой техники, особенно, скажем так, первой необходимости, будут расти", - уверен руководитель консалтинговой компании из Китая.

На сегодняшний день среди предметов бытовой техники по популярности лидируют китайские телевизоры (36,5% от общего объема экспорта в Россию), кондиционеры воздуха (12,84%), стиральные машины (6,71%), холодильники (4,77%) и вентиляторы (3,3%). Самыми известными среди российских потребителей китайскими марками остаются TCL, Amoi, Prima, Xinfei и Haier.

Досье

Накануне нового года компания Optim Consult, специализирующаяся на консультациях российских компаний по вопросам развития бизнеса в Китае, провела квартальный опрос предпринимателей КНР, в ходе которого выяснилось, что больше 4/5 китайских производителей нуждаются в заказах из РФ. Опрос проводился с 15 по 25 декабря и включает ответы более 2-х тысяч респондентов, проживающих на территории КНР и занимающих руководящие должности на предприятиях различных отраслей промышленности.
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