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Китайский откат
Российско-китайский товарооборот только в январе 2009 года сократился на 42% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщил торговый представитель РФ в КНР Сергей ЦЫПЛАКОВ. Российский экспорт в Китай упал на 59%, импорт из КНР - на 27%.
"Таким образом, тенденция последнего квартала 2008 года не была преодолена в январе 2009 г. За последние десять лет не было периода, когда в торговле России с Китаем наблюдалось бы столь значительное падение, причем одновременно и в экспорте, и в импорте", - сообщил Цыплаков.
Большая часть продукции Китая экспортируется в развитые страны (около 60% продукции машиностроения и электроники Китая отправляется в ЕС, США и Японию). Из-за низкой покупательской способности развитых стран экспорт сокращается, а значит, в свою очередь Китай вынужден сокращать закупки. Дело в том, что около половины импорта КНР приходится либо на сырье, которое потом используется для изготовления экспортной продукции, либо на комплектующие и оборудование, используемое для этой же цели. Это значит, что сокращаются экспортные доходы стран, поставляющих сырье и cредства производства, то есть падает и их покупательская способность, в результате они тоже импортируют меньше товаров (в том числе из Китая). Таким образом, мы наблюдаем своеобразную воронку, которая и привела к столь значительному снижению показателей.
Однако, как ни парадоксально, в этой ситуации могут оказаться и выигравшие. Скажем, к таковым можно отнести предприятия российской легкой промышленности, товары которой раньше с трудом могли конкурировать с дешевым китайским экспортом, а теперь получили шанс занять освободившееся место на рынке, сообщают "ФК-Новости".
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