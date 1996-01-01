Лесоразвод

Решение Управления лесного хозяйства администрации Приморья выставить на аукцион для проведения так называемых рубок ухода участки в ценных кедровниках и местах обитания редких видов животных вызвало протест экологов.

В Амурском филиале WWF России считают, что под видом ухода за лесом предполагается проведение широкомасштабной заготовки ценных пород древесины.

На аукцион, назначенный на 18 февраля, выставлены более 400 лесных участков (кварталов) в защитных лесах края, в том числе на территории государственного заказника федерального значения "Леопардовый", созданного распоряжением Правительства РФ 27 октября 2008 г., краевых заказников "Черные скалы", "Таежный", "Полтавский", а также пяти орехово-промысловых зон.

По мнению руководителя лесной программы Амурского филиала WWF России Дениса СМИРНОВА, победитель аукциона известен заранее - Казенное предприятие Приморского края "Приморское лесохозяйственное объединение", уже имеющее опыт в подобных мероприятиях.

Экологи уверены, что собственно казенное предприятие рубкой леса заниматься не будет, а передаст права коммерческой структуре ООО "Форест Стар", которое в свою очередь переадресует заказ ООО "Комплимент" (Лесозаводск). "При этом все участники этой "технологической" цепочки заработают деньги", - говорит Денис Смирнов. Кстати, в прошлом году Арбитражный суд Приморского края дважды отменял подобные аукционы, но их победитель (конечно же, "Приморское лесохозяйственное объединение" и его подрядчики) в короткие сроки успевал справиться с заданием.

Увы, госструктуры на момент сдачи номера в печать для комментариев были нелоступны.