В строительство жилья во Владивостоке хотят вложиться иностранцы

Как сообщила пресс-служба ФГУ "Дальневосточная дирекция Росстроя", территории, прилегающие к объектам саммита АТЭС, будут развиваться комплексно. Министерство регионального развития РФ настоятельно рекомендует ускорить во Владивостоке проектирование современных жилых микрорайонов в районе бухты Патрокл, Снеговой Пади и Зеленого Угла.

12 февраля во Владивостоке прошло совещание под председательством замминистра регионального развития Николая АШЛАПОВА, на котором были заслушаны доклады о создании в ближайшем будущем во Владивостоке трех микрорайонов - в районе Патрокла, Снеговой Пади и Зеленого Угла.

В совещании приняли участие представители ФГУ "Дальневосточная дирекция Рос-строя", администрации Приморского края, администрации Владивостока, Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства, аппарата Главного федерального инспектора по Приморскому краю и командования ТОФ.

Открывая заседание, Николай Ашлапов заметил, что развитие Владивостока как центра международного сотрудничества невозможно без активизации жилищного строительства, следовательно, власти края и города должны приложить максимум усилий для того, чтобы во Владивостоке к саммиту АТЭС появились новые современные микрорайоны. Причем жилая застройка, которая фактически будет прилегать к объектам саммита, должна вестись не точечно, как сегодня, а комплексно, в рамках развития всего города.

Представители администрации Владивостока продемонстрировали эскизный проект размещения жилой зоны в районе бухты Патрокл. Согласно этому проекту, микрорайон будет граничить с новой автотрассой на остров Русский. Глава администрации Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ сообщил, что уже сегодня найден иностранный инвестор, готовый вложить средства в этот проект.

Отличительная черта проекта - он разработан с учетом рельефа местности и ветровой нагрузки, имеет привязку к особенностям транспортной сети и рельефа города. "Подобных микрорайонов во Владивостоке еще не строилось, - отметил градоначальник. - Для возведения этого жилого района требуется 119 гектаров земель.

Как отметил Игорь Пушкарев, при проектировании были разделены автомобильные, велосипедные и пешеходные дорожки, которые исключают возможность "встречи" автомобиля и пешего человека. Учтен и сопочный рельеф города. "Проект учел ошибки нынешней планировки города, когда две улицы соединяются длинными и отвесными лестничными маршами. Дома и улицы нового микрорайона будут соединяться так, чтобы жителям было удобно ходить!".

Правда, желание иностранных инвесторов вложить свои средства в создание во Владивостоке нового микрорайона пока тормозится из-за проблем с передачей земель федеральной принадлежности. Процесс передачи согласно действующему законодательству может затянуться надолго.

Заместитель министра регионразвития РФ Николай Ашлапов дал поручение представителю Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства Анатолию АЗИЗОВУ найти в ближайшее время оптимальное решение этой проблемы. "Совместно с департаментом земельных ресурсов и землеустройства администрации края и руководством Владивостока вы должны в ближайшее время найти подходящее решение. Если уже есть инвестор, готовый вкладывать свои средства в этот проект, то проволочек с нашей стороны быть не должно!" - отметил Николай Ашлапов.

Еще один микрорайон, спроектированный в районе Зеленого Угла, должен разместиться на 90 гектарах земли. Как отметил Игорь Пушкарев, сегодня этот район - свободная от капитальных застроек территория, которая будет использована для строительства домов в расчете на 24 тыс. жителей.

Подводя итог заседания, зам. министра регионального развития РФ отметил, что со своей стороны готов ставить затянувшиеся земельные вопросы перед комиссией Правительства РФ, которая правомочна принимать решения по передаче федеральных земель для строительных нужд.