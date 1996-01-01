Россияне пересматривают привычки, выбирая более дешевые продукты

Большинство россиян (71%) в последнее время пересматривает свои потребительские привычки, выбирая более дешевые продукты питания и предметы первой необходимости в условиях мирового финансово-экономического кризиса, свидетельствует опубликованный 10 февраля опрос Аналитического Центра Юрия Левады (Левада-Центр).

При этом переход на более дешевые продукты питания для большинства - это отнюдь не отказ от излишеств, а урезание и так весьма скромного потребления, отмечает Левада-Центр. В группе семей с низкими доходами 43% опрошенных вынуждены отказываться от привычных продуктов и покупать более дешевые. Среди семей с высокими доходами только 13% сообщили, что в последние два-три месяца стараются экономить. Переход на более дешевые продукты питания и предметы первой необходимости - чаще всего вынужденная мера, связанная со снижением покупательных возможностей семей, в частности, снижением денежных доходов, ростом цен на продукты питания и на другие товары и услуги, отмечает Левада-Центр. В ближайшие два-три месяца дальнейшего значительного ухудшения ожидают 56%, некоторого ухудшения - 24% опрошенных.

В исследовании опрошены 1600 россиян, сообщает РИА Новости.