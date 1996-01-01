Риелторов станет меньше

Примерно 600 специалистов, или 20% от приблизительного числа работающих на рынке недвижимости Приморья риелторов, могут покинуть этот бизнес уже к концу года.

Руководители владивостокских агентств недвижимости считают, что сложная ситуация на этом рынке позволяет ему избавляться от тех агентов, которые плохо работают, не умеют налаживать доверительные отношения с клиентами и качественно проводить сделки.