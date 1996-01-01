На Колыме уменьшилась добыча золота

Золотодобывающие предприятия Магаданской области добыли более 14,5 тонны золота за 12 месяцев 2008 года, что на 8% меньше показателя 2007 года. Основными причинами ухудшения показателей добывающие предприятия называют большой износ землеройной и транспортной техники, а также высокие затраты на ее обновление. Также немаловажную роль сыграло повышение цен на дизельное топливо и падение учетных цен на золото в 2008 году.