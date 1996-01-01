Житница региона кормится китайской сельхозпродукцией

В прошлом году в Амурскую область было ввезено 25 тыс. тонн овощей и 12 с половиной тыс. тонн фруктов. Согласно данным Амурстата, например, в 2000 году сельхозпродукции с китайских полей поставлялось в 3 раза меньше. Динамика поставок из КНР говорит не о возросшем аппетите жителей приграничных областей России, а о почти полном крахе местного сельхозпроизводства.